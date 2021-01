Chi è Andrea Di Carlo? Conosciamo meglio il nuovo fidanzato di Arisa

Arisa e Andrea Di Carlo, sono una delle coppie più nuove nel mondo dello spettacolo.

La loro storia è venuta prepotentemente a galla poco prima di Natale e rapidamente ha poi trovato conferme dai diretti interessati, tra indizi e dettagli social.

Arisa, prima di Andrea

Se di Arisa si sa tutto o quasi, delle sue due storie d’amore importanti avute ad esempio, prima con il cantautore Giuseppe Anastasi, autore tra l’albo di molti dei brani più celebri della cantante.

O quella con l’ex manager Lorenzo Zambelli, durata quasi dieci anni, poco sappiamo di Andrea, proviamo dunque a conoscerlo meglio.

Andrea Di Carlo, chi è?

Andrea Di Carlo, romano, nasce il sei febbraio, ma non sappiamo l’anno, è un manager e collabora con diversi artisti, tra cui naturalmente anche Arisa. Di Carlo partecipa inoltre a vari programmi televisivi, in qualità d’autore e di consulenza ai casting.

Tra i più recenti, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, Vieni da me di Caterina Balivo. Andrea ha iniziato la sua carriera nel 2000 con Maria De Filippi come addetto di redazione.

Di Carlo ha tre figli Tommaso, Matteo e Davide, ma non si conoscono altri dettagli della sua vita sentimentale passata.

Arisa, Andrea e.. Rudy

A far partire il toto nome, su chi fosse il nuovo amore della cantante di Sincerità, è stato Rudy Zerbi. Infatti durante la trasmissione Amici, Arisa ha rivelato che Zerbi poco prima della puntata le avesse regalato un cuore. Ho visto che ti piaceva e te l’ho dato, rispose Zerbi, non ti ho regalato niente se no poi il tuo fidanzato mi riga la macchina.

Partita sui social per la felicità dei fans “la caccia all’uomo”, sono stati i diretti interessati poco dopo, con una manciata di foto, a uscire allo scoperto pian piano tra indizi e volti appena intravisti, stories cancellate e voglia di gridare al mondo il loro amore.

Addirittura, negli ultimi giorni è rimbalzata la voce che i due starebbero già parlando di matrimonio, da celebrare entro questo anno.