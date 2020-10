I personaggi famosi, si sa, hanno sulle spalle diverse responsabilità. Tra queste, sicuramente, c’è quella di portare sul groppone la fama. Lo sa bene Mika, pop star amatissima. Ecco allora chi è il suo fidanzato, Andreas Dermanis, e tutto quello che si sa sulla sua persona.

Biografia di Andreas Dermanis

Essere il compagno storico di una personalità come Mika non deve essere semplice, sopratutto se si tiene alla propria privacy. Di fatto, Andreas Dermanis questo lo sa benissimo e cerca di difendere la sua riservatezza come meglio può. Sta di fatto che, nonostante questo, sono riuscite a venire fuori alcune informazioni interessanti sulla sua persona.

Via: ZV Notizie Celebrità

Innanzitutto, stando a quanto trapelato, il ragazzo non dovrebbe avere molto di più di 30 anni. Infatti, sembra proprio che sia molto giovane, ma che questo non vada ad intaccare la sua relazione con il famoso cantante. Inoltre, le sue origini sono greche. Oltre a questo, altre notizie si hanno sulla sua vita lavorativa.

Carriera

In teoria, Andreas Dermanis dovrebbe lavorare nel mondo della cinematografia. Si tratta, infatti, di un documentarista e regista ben avviato in questo settore. Il suo nome e i suoi lavori sono maggiormente diffusi in Inghilterra. Infatti, stando a quanto riscontrato sul web, il pubblico inglese ama molto i suoi prodotti e il suo nome è molto conosciuto.

Vita privata

Quindi, tirando un po’ di somme, si viene a formare una specie di identikit sul ragazzo. Considerando la sua fama in Inghilterra, non viene difficile credere che lui abiti attualmente a Londra, insieme al suo amato Mika. Di fatto, i due convivono ormai da molti anni, ma anche la loro relazione è pressoché storica.

Infatti, in molti sapranno che il cantante anglosassone ha fatto il suo coming out nel 2012. Meno persone, però, sanno che sta insieme al dolce Andreas Dermanis ormai dal 13 anni. I due, infatti, sono una coppia dal 2007. Per il momento, non si parla ancora di matrimonio. Il cantante si è espresso, però, riguardo le adozioni. Ritiene che, dato il suo stile di vita molto altalenante, sia da egoisti pensare di poter badare ad un figlio.