Essere un cantante famoso in tutta Italia e l’idolo di moltissime persone significa, in parte, essere Jovanotti. Si tratta di un personaggio più che conosciuto. Vediamo allora chi è sua sorella, Anna Cherubini, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Anna Cherubini

Anna Cherubini è nata a Roma da papà Mario Cherubini e mamma Viola Cardinale. Si tratta della sorella più piccola del più noto Lorenzo Cherubini, nome vero del cantante Jovanotti, ma anche di Bernardo Cherubini. In principio, la famiglia aveva anche un altro figlio, Umberto Cherubini.

Chi conosce un po’ la storia della famiglia del noto cantante, sicuramente saprà che nel 2007 tutti i componenti hanno dovuto subire un grave lutto: la perdita del figlio maggiore. L’uomo era un istruttore di volo e proprio nel cielo che tanto amava ha trovato una triste sorte.

Via: TV 2000

La famiglia di Anna Cherubini ha vissuto per molto tempo a Roma, proprio perché il capofamiglia era un impiegato del Vaticano. Successivamente, però, si sono trasferiti a Cortona, in provincia di Arezzo. Qui la famiglia è stata per molti anni e, tutt’ora, la donna vive in questo paesino.

Carriera

Nonostante la sua personalità non sia famosa come quella del famoso fratello, Anna Cherubini è comunque ben piazzata all’interno del mondo dello spettacolo. Infatti, la donna è una scrittrice, oltre che di libri, anche di diversi programmi. La vediamo autrice di diverse e note trasmissioni visionabili su molti canali della televisione nazionale. Insomma, il talento a casa Cherubini non è mai mancato.

Vita privata

Quello che si sa sulla vita privata della donna è reperibile esclusivamente dai suoi social network. Di fatto, non ha mai fatto interviste con rivelazioni private o di altra specie, quindi il tutto è deducibile in particolare dai suoi account Facebook e Instagram.

Sappiamo che la donna è stata sposata con Marcus J Cotterell, un attore di origini australiane. Da questo matrimonio sono nati due figli: Sara e Samuel Umberto, soprannominato da tutti Mumbi. Attualmente la coppia non è insieme, ma sembrano comunque essere rimasti in ottimi rapporti.