Belen Rodriguez è un nome che non passa inosservato: ecco chi è il nuovo fidanzato della modella, Antonino Spinalbese, e cosa si sa su di lui

Essere Belen Rodriguez, alle volte, deve risultare davvero dura. Infatti, stiamo parlando di una delle showgirl con più riflettori puntati addosso, costantemente. Ecco allora perché molti si chiedono chi sia Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzato della donna.

Biografia di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è nato nel 1995 ed ha attualmente 25 anni. Non si sa la sua data di nascita precisa e nemmeno il luogo di origine, dato che non si tratta di una personalità molto conosciuta, o perlomeno non lo era fino a poco tempo fa.

In questo tempo, però, la sua persona è diventata molto nota, sopratutto a causa del gossip che lo circonda. Attualmente sappiamo che vive nel capoluogo della Lombardia, Milano, dove porta avanti la sua professione, prettamente estetica.

Carriera

Come accennato precedentemente, Antonino Spinalbese lavora per professione con l’estetica. Di fatto, si tratta di un hair stylist di grande talento, che ha deciso di fare carriera in uno dei luoghi più conosciuti per quanto riguarda la moda: Milano. Lo studio nel quale opera al momento è Aldo Coppola, il quale si trova su Viale Garibaldi.

Questo lavoro, che alterna alla passione per la fotografia, lo ha portato a farsi tante amicizie note all’interno del mondo dello spettacolo. Guardando il suo account Instagram si nota facilmente quanto l’uomo abbia tra i suoi amici online moltissimi volti conosciuti. Tra questi, sicuramente, spicca quello di Belen Rodriguez.

Vita privata

Attualmente, in molti sapranno che Antonino Spinalbese è la dolce metà della bellissima Belen Rodriguez. Lei è ben 11 anni più grande del ragazzo, ma questo non sembra fare differenza nella loro relazione, che sembra andare avanti a gonfie vele. Oltre a questo, però, sappiamo anche un altro particolare.

Stando a quanto si può dedurre dal suo profilo Instagram, il ragazzo è stato precedentemente fidanzato con una ragazza di nome Maria Chiara Mannarino. La coppia è stata insieme per tanto e diverso tempo. La loro relazione era sera a tal punto che il ragazzo si è tatuato sulla pelle il nome dell’ex fidanzata. Sta di fatto, però, che la cosa non è durata comunque.