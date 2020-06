Chi è Arianna Rapaccioni? Conosciamo meglio la moglie di Sinisa Mihajlović Sinisa Mihajlović è un volto molto noto ed apprezzato del calcio nostrano, ma anche la sua famiglia è molto nota: ecco chi è sua moglie, Arianna Rapaccioni

Sinisa Mihajlović è un’allenatore di calcio ed anche ex calciatore molto conosciuto ed apprezzato in Italia. La sua fama lo precede in tutta la nazione, ha cade riflessa anche su tutta la sua famiglia. In particolare, anche su sua moglie, Arianna Rapaccioni. Ecco chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Arianna Rapaccioni: carriera e vita privata

Arianna Rapaccioni è nota principalmente per essere la dolce consorte di Sinisa Mihajlović, ma non è solo questo. La donna è nata a Roma, il 10 novembre, ma l’anno ha preferito tenerlo nascosto, per motivi comprensibili. Si tratta di una donna che non passa inosservata, sopratutto per la sua bellezza. È la mamma di tutti i figli del calciatore, ben 5: Virginia Mihajlović, Marco Mihajlović, Dušan Mihajlović, Nicholas Mihajlović, Miroslav Mihajlović, Viktorija Mihajlović.

Per quanto riguarda la carriera della donna, sappiamo che ha un passato televisivo. La sua bellezza la precede e, proprio per questo motivo, le ha fatto guadagnare un posto all’interno del panorama del mondo dello spettacolo italiano: a 20 anni lavorava come subrette ed è anche stata parte del cast di Luna Park, trasmissione condotta dal compianto Fabrizio Frizzi. Ha fatto poi diverse comparsate in trasmissioni come Quelli che il calcio.

Nel 1995, però, è iniziata la sua favola amorosa con il bel calciatore Sinisa Mihajlović che è stata coronata con il matrimonio con rito ortodosso nel 2005. La donna è stata la svolta della vita del calciatore. I due si sono incontrati ad una cena della Samp, in un ristorante del Gianicolo ed è stato subito amore. Come lo stesso allenatore ha commentato, lei gli ha cambiato decisamente le prospettive di vita, visto e considerato che non aveva il minimo interesse di sposarsi, prima di conoscerla.

I due, insieme, hanno messo su una bellissima famiglia composta da 5 figli. Unita e compatta nella gioia e nel dolore, come hanno ampiamente dimostrato. L’allenatore del Bologna, infatti, nel 2019 ha confessato di soffrire di leucemia. La donna e tutta la sua famiglia si sono stretti introno al marito e padre, facendosi forza l’un l’altro e dimostrando quanto amore e affetto c’è all’interno di una famiglia vera e propria. Nella quotidianità, Arianna Rapaccioni e il resto della sua bellissima tribù abitano a Roma, città dove tutto è iniziato, dove ha conosciuto il marito.