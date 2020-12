Chi è Benedetta Dolfi? Conosciamo meglio l’ex compagna di Filippo Nardi

Benedetta Dolfi è la storica ex compagna del Conte Filippo Nardi, neo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, programma che lanciò tra l’altro Nardi nel mondo dello spettacolo e lo portò a diventare inviato delle Iene. Conosciamo meglio Benedetta.

Benedetta Dolfi, chi è?

Di Benedetta, nonostante Filippo sia famoso da tempo e la storia con lei è stata, come ha sempre ammesso Nardi, quella più importante della sua vita e che ha portato alla nascita di Zachary, oggi diciottenne, si sa pochissimo.

Sbirciando tra i social si sa che è nata il primo settembre e, usiamo il condizionale, dovrebbe occuparsi della realizzazione di gioielli in quel di Firenze considerando le immagini che posta.

Filippo su Benedetta

Due anni fa Filippo in un’intervista rilasciata a Verissimo a Silvia Toffanin parla della madre di suo figlio descrivendo il loro rapporto con queste toccanti parole: “Sei la persona che rispetto più al mondo, mi scuso per non essere il compagno che meritavi e non esserci stato nei momenti più delicati, nostro figlio è fortunato ad averti come madre ed io ad averti come amica”.

Ora Zach ha 16 anni (all’epoca, oggi Zachary ne ha 18), abita a Firenze e io abito a 3 km da casa sua, ma quando era più piccolo ero sempre in giro per lavoro”.

E ancora: “Se lui una sera aveva bisogno di me io non c’ero. Per questo gli ho chiesto scusa, nella lettera che gli ho scritto all’isola. Con lui mi è mancata la quotidianità. Ero il babbo delle vacanze, non della quotidianità”.

Zachary

Durante la partecipazione di Nardi all’Isola dei famosi relativa sempre al 2018, Benedetta lesse al concorrente Filippo una commovente lettera di risposta del figlio Zachary alle parole del padre.

Parlando del figlio Filippo all’epoca confessò: “Ho venduto le cose più care che avessi e ho spiegato a mio figlio il valore del denaro.Ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”.