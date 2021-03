Chi è Bianca Gascoigne? Conosciamo meglio la figlia di Paul Gascoigne

Con Ilary Blasi alla conduzione, che sostituisce Alessia Marcuzzi, è pronta a partire la nuova edizione de l’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti spicca la presenza di Paul “Gazza” Gascoigne, ex calciatore della Lazio e della Nazionale Inglese, famoso anche per le sue intemperanze fuori dal campo.

Oltre a “Gazza” , nella famiglia del ex centrocampista, ha fatto parlare di se in questi anni, anche la figlia adottiva, Bianca Gascoigne, conosciamola meglio.

Bianca Gascoigne

Bianca Gascoigne nasce a Hertfordshire, il 28 ottobre del 1986. Inizia la sua carriera come modella posando nella seconda parte degli anni 2000 per diversi magazine glamour.

Loaded, Nuts, Zoo Weekly, Maxim, FHM, sono solo alcune delle patinate riviste che ospitano le generose forme di Bianca. Queste foto, grazie al celebre cognome, fanno il giro del mondo e la ragazza gode di un momento di grande popolarità che travalica i confini inglesi.

La carriera televisiva

Nel 2006, Bianca partecipa vincendo, al reality Love Island, due anni dopo gareggia contro la collega Danielle Lloyd nello show tv Gladiators, portando a casa la vittoria anche in questo caso.

Seguono diverse esperienze, sempre in reality inglesi, come Big Brother’s Big Mouth, Three Snog Marry Evit?, Celebrity Coach Trip. Nel 2012 prova anche la carriera di cantante, facendo un’audizione per la nona edizione di X Factor senza però convincere i giudici che l’hanno scartata definendo “mediocri” le sue qualità vocali.

Nel 2017 è tornata in tv per partecipare alla diciannovesima edizione del Celebrity Big Brother, restando trentadue giorni nella casa, piazzandosi solamente al sesto posto.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Bianca, non è più riuscita a trovare la popolarità degli esordi e ha fatto parlare di se sostanzialmente, per flirt veri o presunti con personaggi famosi, che hanno comunque affollato le pagine dei tabloid inglesi, sempre affamati di gossip.

Su Instagram, dove imperversano le sue foto super sexy, la figlia adottiva di Gascoigne conta 328 mila followers, che non sono di certo pochi. E in controtendenza ad altre celebrity che sfruttano piattaforme come Onlyfans o Patreon, per mettere in vendita i loro contenuti più sexy, ha scelto di posare per un calendario proprio quest’anno.

Chissà se il pubblico italiano avrà l’opportunità di conoscerla meglio durante questa edizione dell’Isola dei famosi pronta a partire, come ospite o in collegamento col suo celebre papà.