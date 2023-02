Nella seconda serata del Festival della canzone italiana, un artista che fa parte dell’orchestra dell’Ariston è diventato protagonista durante l’esibizione dei Black Eyed Peas. Chi è Bruno Corazza, il corista di Sanremo 2023 che ha intervistato il gruppo americano, parlando un inglese perfetto con la band di cui è un grandissimo fan?

Durante l’esibizione dei Black Eyed Peas, Amadeus sul palco chiama uno dei coristi dell’orchestra dell’Ariston. Pare che sia un grande fan della band. Nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe diventato così popolare dopo l’intervista al gruppo americano.

Bruno Corazza ha colpito tutti per come parla perfettamente l’inglese, per come riesce a stare su un palco così importante in modo professionale e senza provare imbarazzo, per la sua simpatia e anche per la sua bellezza. Ma chi è Bruno Corazza?

Chi è Bruno Corazza

Bruno Corazza è un vocalist, corista dell’orchestra del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. Ha già partecipato a molte trasmissioni televisive e ha un profilo Instagram che, dopo la sua apparizione accanto ai Black Eyed Peas, per presentare il nuovo brano Simply The Best, accumula follower di continuo.

Oltre al Festival di Sanremo, Bruno è vocalist di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato, tutti programmi di casa Rai. Fa parte anche del Morphin’ Quartet, con cui ha partecipato a “Fabrica, Musica e Letteratura”. Ed è direttore del gruppo musicale TheCoro.

Abituato a stare sui palchi più importanti e anche di fronte alle telecamere in tv, sul palco del Festival della Canzone italiana ha dimostrato di saper bene parlare inglese, di avere grande personalità e anche di essere molto affascinante. La sua bellezza non è passata inosservata. Amadeus, infatti, lo chiama sul palco definendolo “un bravissimo vocalist e anche un bel ragazzo“.

Scommettiamo che sentiremo ancora molto parlare di lui? Anche perché non è da tutti essere citato in un coretto fatto partire dai Black Eyed Peas al suono di “Bruno, Bruno, Bruno, Bruno”!