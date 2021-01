Chi è Can Yaman? Conosciamo meglio il presunto fidanzato di Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta, amore in vista? Intanto Can se la prende con i follower insistenti

Can Yaman e Diletta Leotta, ovvero l’attore turco che fa impazzire le donne di ogni età e la più desiderata dagli italiani, soprattutto dagli appassionati di calcio.

In questi giorni, dopo l’uscita delle foto che li ritraggono insieme, è scattata nel mondo del gossip, la curiosità, per conoscere la verità sulla relazione tra i due. Nell’attesa, di saperne di più, conosciamo meglio Can Yaman.

Can Yaman, chi è?

Can Yaman, nasce ad Istanbul, in Turchia, l’otto novembre del 1989. Il padre è un avvocato di origini albanesi mentre la madre ha origini macedoni ed è una professoressa di lettere.

Can all’inizio segue le orme paterne e riesce a laurearsi con ottimi voti alla Facoltà di Giurisprudenza, nel 2012, ma il richiamo per quella che è la sua grande passione, ovvero, il cinema e la recitazione, lo portano ad abbandonare la professione di procuratore che nel mentre aveva intrapreso e di puntare tutto sulla carriera di attore.

La carriera

La carriera di attore di Yaman inizia nel 2014, quando prende parte alla serie tv turca Gönül İşleri. Reciterà poi l’anno successivo in İnadına Aşk e ancora nel 2016, prenderà parte a Hangimiz Sevmedik.

La svolta, per la sua carriera, arriva nel 2017, quando gli viene affidato il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Con il ruolo di Can Divit, in DayDreamer – Le ali del sogno, che interpreta per due stagioni, Yan diventa decisamente popolare. A questo si aggiungono svariati premi e riconoscimenti che confermano il suo talento di attore e prestigiose collaborazioni pubblicitarie, non solo nel suo paese, ma anche in Italia, dove ha girato uno spot per Ferzan Ozpetek.

Can Yaman e Diletta Leotta

“Fatti miei. Punto”, come un novello Raz Degan, nella pubblicità dello spot che lo ha reso famoso, Can, ha risposto così oggi, ai followers che gli chiedevano sui vari social, delucidazioni sulla sua relazione con Diletta Leotta.

Una reazione per certi versi sorprendente, visto che poi l’attore si è addirittura cancellato da Twitter. A Diletta invece sui social non sono mancati insulti e critiche, anche perché in molti sospettano che dietro ci sia solo una chiara strategia pubblicitaria.