Can Yaman furioso con i fan risponde stizzito con una story: ecco cosa è successo

L'attore turco Can Yaman sbotta contro i fan e scrive sui social: "Fatti miei"

L’attore turco Can Yaman non ci sta e sbotta contro i fan sui social. Il protagonista della serie tv Day Dreamer-Le Ali Del Sogno reagisce male alle presunte voci riguardo il flirt con la conduttrice Diletta Leotta. Nelle ultime ore infatti l’attore è intervenuto riguardo la questione pubblicando un post su Instagram.

Can Yaman nuovamente al centro del gossip. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti pubblicato delle foto in cui l’attore si mostra insieme a Diletta Leotta. Dunque, sarebbe proprio la regina di DAZN e far batter il cuore del protagonista di Day Dreamer.

Sono sempre più numerosi i rumors riguardo un presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due preferiscono vivere privatamente questo momento tanto che l’attore reagisce male alle indiscrezioni riguardo al rapporto con la conduttrice.

Per questo motivo, nelle ultime ore Can Yaman interviene e sbotta contro i fan pubblicando un post su Instagram. Queste sono state le sue parole:

Fatti miei. Punto.

Quindi un invito a tutti i suoi followers a non intromettersi troppo nelle sue vicende private riguardanti la propria vita sentimentale ma di esprimersi solamente sul suo lavoro. Inoltre, l’attore su Instagram, per ridurre al minimo le voci riguardanti il suo rapporto con la conduttrice, ha attivato l’opzione di limitare i commenti sotto i suoi post.

Can Yaman e Diletta Leotta, ecco le foto

Il settimanale ‘Chi’ ha dedicato ampio spazio al presunto rapporto amoroso tra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo alcune voci, i due avrebbero passato molto tempo insieme in un hotel di Roma dove si sono allontanati solamente per ragioni professionali.

Tutto il tempo a loro disposizione lo hanno trascorso insieme. Ma lo sviluppo della loro storia sembra dover rimanere privato: l’attore infatti ha dichiarato tramite le sue azioni sui social di non voler continuare ad alimentare il gossip.