Chi è Giorgia Malerba? Conosciamo meglio la Tiktoker che sogna di sfondare nella musica

Il 2020 è stato un anno magico per Giorgia Malerba, che ha raggiunto i due milioni di fans su Tik ToK e ha pubblicato due canzoni che hanno riscosso molto successo. Ironica, bella e brava, conosciamo dunque meglio Giorgia.

Giorgia Malerba

Giorgia Malerba, nasce a Terni, ventuno anni fa. Il suo sogno è stato sempre quello di cantare. Giorgia infatti oltre ad essere iscritta a Giurisprudenza, frequenta l’Accademy di Isola degli artisti di Roma. Tik Tok è stato lo strumento perfetto per farsi notare e raggiungere il suo obiettivo.

Oltre che per la sua innegabile bellezza e le sue doti canore, Giorgia si è fatta notare per la sua simpatia. Spassosissime le gag col fratello e con la loro oca domestica, che hanno conquistato il cuore di ben due milioni di fans. In realtà, Giorgia malerba e il suo fratello Tommaso hanno due cani, Nando e Alfonso e 3 oche e sono grandi amanti degli animali in generale. Infatti, nei loro video, cani e oche sono spesso co-protagonisti.

Gli auguri ve li fa Giorgia Malerba insieme al suo labrador Nando e al bassotto Alfonso Posted by Il Mio Cane Bau on Monday, January 1, 2018

Grazie alla popolarità ottenuta grazie al social più amato dai giovanissimi, Giorgia è venuta così a contatto col producer Andry The Hitmaker, non uno dei tanti, ma uno dei produttori più in vista della scena trap italiana. Andry per intenderci, ha lavorato con artisti del calibro di Ghali, Gué Pequeno e la Dark Polo Gang.

Loca con te

Il risultato della collaborazione di Giorgia con Andry The Hitmaker è il brano Loca con te, titolo che richiama volutamente le gag con l’oca domestica e con relativo videoclip, pubblicato questa estate, che viaggia verso il milione e mezzo di views.

Loca con te è un tipico brano estivo, un reggaeton accattivante e con una melodia molto orecchiabile. Nel videoclip sono presenti altri tiktoker tra cui Valerio Mazzei, Zoe Massarenti, Diego Lazzari.

No Good

Si intitola No Good ed è il titolo del nuovo atteso singolo di Giorgia, che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni. Il brano vedrà Giorgia duettare col rapper Mambolosco.

Chissà se Maria De Filippi e i professori di Amici si siano pentiti di non aver concesso una possibilità a Giorgia che nel 2019 aveva fatto richiesta per entrare nel programma.