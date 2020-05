Chi è Claudia Marthe? Conosciamo meglio la mamma di Elodie Di Patrizi Claudia Marthe è la mamma di una delle cantanti più note del momento, Elodie Di Patrizi: ecco cosa fa la mamma ed anche qualche informazione su di lei

Elodie Di Patrizi è un nome molto conosciuto e in continua ascesa. La ragazza, dopo Amici, è riuscita a farsi affermare saldamente nel mondo della musica italiana. Ecco allora chi è la mamma della ragazza, Claudia Marthe, cosa fa nella vita ed anche qualche informazione sulla sua persona.

Chi è Claudia Marthe, la mamma di Elodie Di Patrizi

Claudia Marthe è la mamma di Elodie Di Patrizi, ma anche di Fey Di Patrizi, la sorella della cantante. La donna è originaria del Guadalupa e che vanta, inoltre, origini creole. Della sua data di nascita non ci sono informazioni di alcun genere. Tutto quello che si sa è frutto di qualche rivelazione fatta dalla figlia durante le interviste varie.

La cantante è stata molto sincera: ha ammesso che tra lei e sua madre il rapporto non è stato sempre molto felice e scorrevole. La loro relazione è sempre stata caratterizzata da momenti e periodi di alti e bassi, che le ha portate ad avvicinarsi ed allontanarsi spesso. Il carattere della madre, infatti, sembra essere non molto semplice, anche e soprattutto a causa del suo passato: pare infatti che la donna abbia affrontato e superato, precedentemente, una brutta malattia.

Oltre a questo, nel passato della donna vediamo anche il burrascoso divorzio con Roberto Di Patrizi, il padre di Elodie Di Patrizi e di Fey Di Patrizi. Il motivo che ha portato ad un così tragico evento non è noto al pubblico, poiché non è mai stato rivelato. Inoltre, non è noto nemmeno il modo in cui i due si siano conosciuti.

Nella vita privata della donna, da quanto traspare sui social, pare non esserci nessuno. Infatti, la donna utilizza il suo profilo Instagram per condividere solo le sue opere d’arte e qualche foto con le figlie. Infatti, pare proprio che Claudia Marthe sia di fatto un’artista. Da quello che si deduce, la donna è un’amante degli animali e dei tatuaggi.