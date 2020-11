Chi è Claudia Zanella? Conosciamo meglio l’ex moglie di Fausto Brizzi

Il regista Fausto Brizzi si è appena risposato con l’ex campionessa italiana di lancio del martello Silvia Salis. Brizzi ha divorziato dalla prima moglie Claudia Zanella, con la quale ha una figlia Penelope Nina di quattro anni. Conosciamo meglio Claudia.

Claudia Zanella

Claudia Zanella è nata a Firenze, il trenta marzo del 1979 e ha alle spalle una carriera da attrice di tutto rispetto. Ha recitato infatti in tanti film di successo nel corso degli anni, sin dagli inizi della sua carriera: L’amore ritorna (2004), di Sergio Rubini, Quo vadis, baby? (2005), diretto da Gabriele Salvatores.

E ancora, Il giorno + bello, di Massimo Cappelli, e Il Regista di matrimoni, di Marco Bellocchio, entrambi del 2006, e Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi (2007), di Giovanni Veronesi.

Ha recitato inoltre in Pazze di me del 2013 e in Forever Young del 2016, per la regia dell’ex marito. In tv, invece, l’abbiamo vista recentemente in Che Dio ci aiuti e La strada di casa.

Claudia e Fausto

La storia d’amore tra Claudia e Fausto non ha retto all’inchiesta in cui il regista era stato accusato di molestie sessuali di pochi anni fa. Inchiesta, archiviata, ma che ha lasciato strascichi importanti tra i due.

Queste alcune delle dichiarazioni di Claudia di appena un anno fa, quando i due erano già separati: “Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di Fausto”.

“Io sono la prima a dire che in un matrimonio ci stanno i tradimenti. Ma dopo un matrimonio lungo, non certo appena sposati. Fausto dopo lo scandalo mi ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti sessuali se non consenzienti”.

Nuova vita

Claudia oltre a continuare a recitare, in questi ultimi anni è anche diventata scrittrice. Tu e nessun’altra e Meglio un giorno da vegana. La scelta che cambiato le nostre vite, sono i titoli dei volumi pubblicati, rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Ha un nuovo compagno, Luigi, un istruttore di boxe. Sul rapporto con Fausto, in una recente intervista ha ammesso: ” Al di là dei tradimenti, sono contenta dell’assoluzione, per mia figlia. Quando sarà grande saprà che suo padre non è un mostro”.