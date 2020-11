Fare la giornalista significa avere una voce che può contare, ma anche essere sempre circondata dalla fama. Lo sa bene Laura Chimenti, la quale è molto seguita. Vediamo allora chi è suo marito, Claudio Briganti, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Claudio Briganti

Claudio Briganti è nato nel 1967 a Roma ed ha, attualmente, 53 anni. Nella città dove è nato l’uomo è fondamentalmente sempre cresciuto e, tutt’ora, Roma rimane la sua casa. Di fatto, l’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo, se non solo di riflesso.

Nonostante questo, ci sono alcuni dettagli sulla sua carriera. Sappiamo infatti che per cominciare i suoi studi ha deciso di frequentare il Liceo Scientifico a Fernesina. Successivamente il suo percorso si è diretto verso lo studio dell’Economia e Commercio, precisamente presso l’Università La Sapienza di Roma. L’ambito dove ha deciso di lavorare, però, è molto diverso da quello che ci si potrebbe immaginare.

Carriera

Stando a quanto ricavato, l’uomo è tra i fondatori della Scuola Calcio AS Roma. Proprio in questo ambito Claudio Briganti ha messo in atto la sua professione. Inoltre, sappiamo anche che ha lavorato per anni nella gestione di uno dei più grandi centri sportivi della capitale italiana.

Infine, per non farsi mancare niente, sappiamo che è Presidente del Movimento Sportivo Popolare. Questa associazione si occupa di organizzare eventi sportivi, ma anche di mirare sulla formazione delle persone in questo ambito. Per concludere in bellezza, vediamo che la sua persona ha a che fare anche con la Sportkinetic, centro di fisioterapia molto grande di Roma.

Vita privata

La vita prima di Laura Chimenti, per il pubblico a casa, è un mistero. Claudio Briganti rimane di fatto un personaggio molto riservato, tanto che non vediamo profili social a lui riconducibili. Sappiamo che lui e sua moglie nel 2008 hanno dato il benvenuto alla loro prima e per ora unica figlia.

Non spessissimo l’uomo viene visto in occasioni pubbliche, ma sono state diverse le apparizioni che lo riguardano. Si parla in particolare di eventi mondani molto vicini al mondo dello spettacolo della moglie. Sappiamo che tutta la famiglia vive insieme a Roma.