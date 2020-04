View this post on Instagram

Versione #geisha in pigiama . Veramente un controsenso. ❤️vi abbraccio…. sono riuscita anche a sorridere . Riproviamoci. Passerà . Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi speranze e paure. , abbraccio il personale medico gli infermieri tutti quelli che lavorano , forza !!!! Coraggio !!! sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso ..❤️senti che bel vento. Domani è un altro giorno . Arriverà ❤️vi stringo