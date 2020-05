Chi è Daniela Zuccoli? Conosciamo meglio la moglie di Mike Bongiorno Sapete chi è Daniela Zuccoli? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata e sulla carriera professionale della moglie di Mike Bongiorno

Daniela Zuccoli è una nota stilista italiana. Per molti anni è stata la moglie di Mike Bongiorno, dopo la scomparsa del celebre conduttore quest’ultima è divenuta vedova. Conosciamo meglio la donna che ha saputo conquistare il cuore dell’amatissimo presentatore televisivo e radiofonico.

Daniela Zuccoli: età, luogo di nascità e carriera professionale

Daniela Zuccoli è nata a Milano il 13 maggio del 1950. La sua grande passione per la moda la spinta a diventare una stilista affermata. L’incontro con Mike Bongiorno è avvenuto in un evento a Capri in cui lavorava come hostess. La stilista e il conduttore televisivo sono poi convolati a nozze nel 1972, dopo un anno di frequentazione.

Dal loro matrimonio sono nati tre meravigliosi figli: Nicolò, Leonardo e Michele Pietro Filippo. Mike Bongiorno è venuto improvvisamente a mancare l’8 settembre del 2009 a causa di un infarto.

La morte di Mike ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei telespettatori italiani, che tanto lo amavano. Daniela Zuccoli, circa un anno fa, è tornata in televisione prendendo parte ad una puntata di Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso la nota stilista ha ricordato l’uomo che ha amato profondamente, fino al giorno della sua scomparsa: ”Parlo ancora con Mike. È come se non fosse mai morto. È stato 60 anni in tv, tre generazioni. Mi fermano ancora oggi e mi dicono: Mi manca”.

L’ultima apparizione in Tv di Mike Bongiorno

Il grande Mike Bongiorno una settimana prima della sua morte aveva preso parte in qualità di ospite alla prima puntata ‘Vip’ del programma Sei più bravo di un ragazzino di 5ª? – andata in onda il 3 settembre del 2009. Mike ed il suo famoso ‘Allegria’ resteranno per sempre nel cuore dei telespettatori italiani.