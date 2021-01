Chi è Daniele Anzellotti? Conosciamo meglio il fidanzato di Matilde Gioli

Daniele Anzellotti e la bellissima e bravissima Matilde Gioli, protagonista del successo Rai Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero, sono stati paparazzati dalla rivista Gente, in atteggiamenti decisamente intimi.

Anzelloti, di professione direttore della fotografia e documentarista, ha avuto in passato una love story con l’attrice Giovanna Mezzogiorno, mentre la Gioli è stata legata al collega Francesco Scianna.

Daniele Anzellotti, chi è?

Daniele Anzellotti è nato a Roma, il 28 ottobre del 1980. Prima di diventare Direttore della fotografia e regista per lo più di documentari, si è fatto le ossa come macchinista.

Negli anni ha curato la fotografia per diversi progetti: cortometraggi, lungometraggi, videoclip, spot pubblicitari. Nel 2006 fonda con Salvatore Allocca e Giuseppe Silipo la casa di produzione e post-produzione audiovisiva romana Vega’s Project.

Al cinema

Tra i lavori più importanti a cui Daniele ha preso parte in qualità di Direttore della fotografia ci sono i film Miss Julie di Michael Margotta, La vita senza freno di Gian Carlo Fusco e Un po’ per uno di Rocco Papaleo.

Con il regista Francesco Del Grosso ha lavorato in 11 metri, del 2011, un documentario sportivo e soprattutto in Fuoco Amico – La storia di Davide Cervia del 2014.

Anzellotti ha fatto il suo esordio alla regia nel 2008 con il cortometraggio Lotta, con Giovanna Mezzogiorno, sua ex compagna, come protagonista. Di un anno dopo è l’omaggio dedicato alla carriera di Vittorio Mezzogiorno padre di Giovanna, Negli occhi, per il quale Daniele ha curato la regia insieme a Del Grosso.

Matilde e Daniele

Un paio di giorni fa, grazie al servizio fotografico uscito su Gente, la storia d’amore tra Matilde e Daniele è venuta fuori alla luce del sole.

Solitamente, quando una coppia dello spettacolo esce così allo scoperto, ovvero incurante dei paparazzi, è presumibile che il rapporto sia stabile già da un pò di tempo. Si attendono ovviamente conferme da parte dei diretti interessati.