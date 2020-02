Chi è Danika Mori Chi è Danika Mori, l'attrice a luci rosse italiana che da tempo vive in Spagna: ecco tutto quello che dovete sapere sul suo conto

Chi è Danika Mori? Per chi non la conoscesse, arriva dalla Sicilia, ma vive in Spagna. Ed è una delle più promettenti attrici del mondo dell’industria cinematografica a luci rosse. Scopriamo insieme la sua biografia, la sua vita privata e come è arrivata a fare questo lavoro.

Sui siti per adulti i suoi video contano centinaia di milioni di visualizzazioni. Danika Mori è una giovane attrice hard italiana che sta spopolando nel settore. Pensate che oggi è tra le venti donne più seguite sui portali che propongono contenuti a luci rosse. Lei ha scelto, insieme al fidanzato Steve Mori, di condividere online i loro rapporti sessuali. Per loro è un modo per scoprire il partner. E anche per dare un pizzico di passione in più alla relazione. A quanto pare ci hanno visto giusto, perché ora i loro video sono tra i più popolari.

Di sicuro Danika, che vanta un fisico davvero mozzafiato, ama mostrarsi, farsi ammirare, è un po’ esibizionista. Altrimenti non potrebbe mai fare quello che fa con il fidanzato. Con tutta la naturalezza di rapporti vissuti sempre con amore, con trasporto, con passione. Come avviene normalmente in una coppia di amanti.

Biografia di Danika Mori

Danika Mori, nome d’arte di Federica, classe 1990, ha 29 anni. Di lei non si sa molto. Non si conosce la data di nascita, ad esempio. E nemmeno dove è nata. Danika è italiana, arriva dalla Sicilia, ma da tempo vive in Spagna. Per la precisione Danika vive a Tenerife. Da quattro anni insieme al fidanzato, Stefano Mori (in arte Steve), con cui sta insieme da molto più tempo (più di 10 anni) gira video amatoriali a luci rosse, che condividono poi su una nota piattaforma online.

Un lavoro che non è facilmente spiegabile in famiglia. I suoi genitori non l’hanno presa molto bene. A Radio Deejay Danika ha raccontato che la mamma avrebbe preferito che fosse disoccupata, piuttosto che lavorare nel mondo del porno. A Nicola Savino e a Linus su Radio DeeJay hanno raccontato che, invece, la famiglia di lui è più morbida in merito alla questione: “Il padre di Stefano è fantastico, ci segue anche su Instagram e ha accettato la nostra scelta”.

Senza poi dimenticare che Danika arriva da una città siciliana in cui una professione come quella dell’industria hard non è facile da accettare. I pettegolezzi sul loro conto in paese non sono mai mancati, fin dagli albori della loro attività online, e lei all’inizio c’è rimasta davvero male. Ma pian piano le cose sono lentamente migliorate, perché la coppia non crede di non fare niente di male. Anche se dovessero arrivare dei figli, sarebbero dei genitori che potrebbero dar loro una sana educazione e una vita dignitosa. Ha iniziato ad affrontare chi la critica e a non temere più chi non è d’accordo con le sue scelte. Sempre a testa alta.

La sua sfera privata è un mistero: lei stessa non ha mai voluto raccontare moltissimo. Preferisce che di lei si parli per la sua vita professionale, concedendo pochi aneddoti e pochi racconti.

Danika Mori e i video a luci rosse

In pochissimo tempo, Danika e Steve Mori sono riusciti a diventare delle star dei video amatoriali a luci rosse. 657 milioni di visualizzazioni, un vero e proprio record. E così da attori porno amatoriali, sono diventati praticamente dei professionisti, arrivando a collaborare con un noto sito di video porno online, Pornhub, uno dei più cliccati e con più accessi al mondo. Sul portale hanno una sezione a loro dedicata, che è assolutamente seguitissima.

A oggi il loro canale su Pornhub vanta più di 200 video che si possono visualizzare e più di 500mila istritti. Danika ha anche vinto due Pornhub Awards come Top Anal Performer nel 2018 e come Top Squirting Performer nel 2019. La coppia ora fa parte del Model Program del sito, un progetto che mette a disposizione un blog, video di suggerimenti, assistenza, così il profilo può crescere e i due protagonisti (e anche il sito) possono guadagnare sempre di più.

L’idea è venuta proprio a Steve: tutto è iniziato come un gioco nel 2016, quando hanno caricato in un mese 14 video. In soli 15 giorni hanno ottenuto 16 milioni di visualizzazioni. Un vero e proprio record. “La videocamera crea un certo distacco. Tutto ciò che si vede nei video, siamo noi nella nostra piena intimità senza trama, è tutto naturale”.

Per loro in realtà non è un vero e proprio lavoro. Lei non si sente una pornostar: “non si tratta di lavoro per me perché entrano in ballo i sentimenti. Io lo faccio con il mio partner, per questo non mi definisco una pornostar“. Si divertono e finché si divertiranno continueranno a farlo: “A diventare famosi non ci abbiamo mai pensato, anzi l’idea era proprio di mantenere la nostra vita senza diventare figure pubbliche. Adesso, dopo P0rnhub e le tante visualizzazioni, ci stiamo divertendo molto”.

Semplicemente realizzano dei video sulla loro intimità. Protagonisti dei filmati sono sempre loro due che come una coppia normale vivono la loro sana sessualità. Certo, sempre con una videocamera puntata addosso. E con video che poi vengono visualizzati da milioni di persone. Ma con la più normale naturalezza di chi vive non solo il sesso, ma l’amore, un sentimento e non solo l’atto in se.

“È un modo per scoprire il partner”, ha raccontato Danika. Loro si definiscono semplicemente una coppia “un po’ più aperta nello scoprire la propria sessualità”. Se fino a oggi i protagonisti dei loro video erano stati sempre e solo Danika e Steve, recentemente hanno deciso di coinvolgere nei loro giochi sotto le lenzuola anche un’altra coppia. “Fino a qualche mese fa da soli, poi abbiamo incontrato una coppia di persone, nostri amici, che avevamo conosciuto già da tempo. Ci siamo trovati bene, abbiamo fatto qualche contenuto insieme. C’è stata una relazione a quattro per diversi mesi. Abbiamo girato qualcosa, però è disponibile per i nostri fans in abbonamento“.

Ovviamente ne Danika ne Steve girano filmati a luci rosse con altre persone, attori professionisti e non. È una cosa solo per loro!

Vita privata di Danika Mori

Danika Mori è fidanzata con Stefano Mori, suo compagno di vita e anche sul lavoro. Steve, come si fa chiamare, è un content creator, come scrive nella sua biografia su Instagram e ha 30 anni, un anno in più di Federica, alias Danika. Anche per quello che riguarda il fidanzato di Danika Mori del suo passato, della sua storia, della sua vita non si sa molto altro. Insieme sognano di mettere su una bellissima famiglia: non lo hanno mai nascosto.

Loro sono una coppia assolutamente normalissima, una famiglia come tante altre, come raccontano spesso quando vengono intervistati. Anche se il lavoro che fanno è un po’ particolare. Insieme sono riusciti a creare una vera e propria professione, semplicemente filmando i loro rapporti sessuali. Sono una coppia aperta nella scoperta del rapporto di coppia e dell’intimità.

La coppia è molto attiva sui social: su Instagram Danika ha un suo profilo personale molto seguito, con più di 300mila follower. Qui si racconta nella sua quotidianità, tra la vita di tutti i giorni a Tenerife, l’amore con Steve e, ovviamente, anche il loro lavoro.