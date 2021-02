Chi è Denise Esposito? Conosciamo meglio la presunta fidanzata di Gigi D’Alessio

Nuovo amore per Gigi D’Alessio. Denise Esposito, questo il nome della ragazza, di ben ventisei anni più giovane del cantante napoletano, che avrebbe, usiamo ancora il condizionale, visto che non ci sono conferme ufficiali al momento, fatto perdere la testa a Gigi.

Denise Esposito, chi è?

Di Denise Esposito si sa pochissimo. La ragazza ha ventotto anni ed è nata a fine novembre e di professione esercita l’attività di avvocato. Questo si evince dai pochi indizi scovati sui social.

Appartiene alla “Napoli bene” come si suol dire, vista la frequentazione di locali di un certo spessore, come si evince sempre dalle foto postate sui social ed è ovviamente una grande fan di Gigi e delle sue canzoni.

Denise e Gigi

La conoscenza col cantante di Non dirgli mai sarebbe avvenuta questa estate in quel di Capri, verso metà luglio, ma non sappiamo se la scintilla sia scoccata sin da subito o la fase di conoscenza si sia protratta per altro tempo.

Fatto sta che a quanto pare D’Alessio abbia già fatto conoscere la presunta nuova fiamma al resto della famiglia, in primis, i suoi figli. Questo è molto importante perché vuol dire che non si tratta di una relazione passeggera.

Quel che è certo che la coppia è stata avvistata insieme per le strade di Roma, dove Gigi ha una villa, in giro, in Lamborghini.

Anna e Gigi

Denise Esposito, arriva per Gigi dopo la definitiva rottura con Anna Tatangelo. I due avevano riprovato a ricucire il rapporto che si era interrotto dopo anni felici e la nascita di un figlio. Lo scorso anno, la coppia aveva provato a tornare insieme ma senza riuscirci e i due si sono poi lasciati definitivamente.

Oggi, per entrambi, è tempo di ripartire. Anche per Anna sono rimbalzate diverse voci negli ultimi mesi che la vorrebbero con un nuovo compagno, ma ancora, non vi è niente di certo. Per Gigi, invece, pare che l’amore sia tornato davvero e in maniera importante.