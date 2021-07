Nuovo amore per Diana Del Bufalo? L’indiscrezione

Very Inutil People ha trovato profilo Instagram dell'uomo in questione

Diana Del Bufalo è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Amici di Maria De Filippi è stato il trampolino di lancio in seguito al quale Diana ha raggiunto il successo. Nota anche per la sua vita privata, oggi Diana Del Bufalo si ritrova al centro del gossip per un presunto nuovo amore.

Tutti ricorderanno la storia d’amore che Diana Del Bufalo ha avuto con Paolo Ruffini. Le pagine di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio alla fine della loro storia, avvenuta nel 2019 in seguito al presunto tradimento da parte del comico e conduttore. Dopo la fine della relazione con Paolo Ruffini, la cantante ha iniziato una frequentazione con Edoardo Tavassi.

Di recente la condivisione di alcuni scatti sui social da parte della cantante hanno alimentato il gossip. Nelle immagini in questione, infatti, Diana Del Bufalo è in compagnia di un uomo la cui identità, fino ad ora, non è mai stata rivelata. Tutti hanno visto nell’uomo protagonista degli scatti di Diana il nuovo amore della cantante.

Nuovo amore per Diana Del Bufalo, svelata l’identità dell’uomo in questione

Subito è iniziata la caccia all’identità all’uomo, rivelata da ‘Very Inutil People’. Queste sono state le parole con cui la pagina ha riportato la notizia:

Lui è Michele Villetti, un batterista, percussionista e compositore poco più che trentenne. A Viterbo è conosciuto come “l’uomo che sussurrava alle volpi”. Fu denominato così, poiché riuscì a salvare dalla malvagità dell’uomo diverse volpi avvicinandole con un fischio.

Il portale è arrivato a questa conclusione mettendo a confronto le immagini condivise sullo loro Instagram Stories. Dopo la circolazione del gossip, però, i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia, anche se le immagini sembrano parlare chiaro.

Stando alle immagini in questione Michele avrebbe fatto centro nel cuore della bella cantante. Anche se da parte loro c’è ancora silenzio gli scatti condivisi sembrerebbero confermare la notizia.