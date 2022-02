Senza alcuna ombra di dubbio, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più amate all’interno del mondo dello spettacolo. Tuttavia, in pochi sanno che prima della nota conduttrice, l’ex premier ha avuto un’altra donna nella sua vita. Si tratta di Emanuele Mussida. Conosciamola meglio!

Emanuela Mussida è conosciuta dalla maggior parte delle persone per essere stata la fidanzata storica di Pier Silvio Berlusconi. All’epoca quest’ultimo aveva 21 anni mentre lei era una modella . Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua vita privata.

La storia d’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Emanuela Mussida è iniziata quando il vicepresidente Mediaset aveva solo 21 anni. Attualmente la diretta interessata ha 49 anni e vive a Castelnuovo Valdicecina. Sposata con un avvocato, la donna ha una bambina che frequenta la scuola elementare.

Dotata di una profonda passione per gli animali, Emanuela ha anche fondato una Onlus per offrire un aiuto a tutti gli animali abbandonati o che sono in difficoltà. Per tanto è occupata anche a gestire un centro di recupero per animali selvatici.

Dalla sua relazione con Pier Silvio Berlusconi è nata anche una bellissima bambina. Infatti, oltre a Mattia Lorenzo e Sofia Valentina, avuti da Silvia Toffanin, il vicepresidente Mediaset ha un’altra figlia. Si tratta di Lucrezia Vittoria, una ragazza completamente sconosciuta all’interno del mondo dello spettacolo.

Lucrezia Vittoria ha quasi 30 anni e sembra che abbia un rapporto davvero speciale con suo padre. Infatti, di recente i due sono stati fotografati dal settimanale “Chi” mentre erano intenti a fare una passeggiata. Per quanto riguarda la vita privata di Emanuela Mussida sappiamo che è stata anche scelta come candidata nella lista civica del sindaco Alberto Ferrini il quale ha dichiarato: