Chi è Enzo Paolo Turchi? Ecco alcune interessanti novità, che non tutti sanno, sul famoso ballerino

Enzo Paolo Turchi nasce a Napoli nei quartieri spagnoli nel 1949, ha quindi 72 anni. La sua infanzia è stata difficile, in una famiglia umile. Il ballerino ha sin da subito fatto i conti con la povertà. Il periodo storico in corso non era dei più fiorenti e scopriva il così il lato più duro della vita.

A tal proposito il marito di Carmen Russo racconta: “Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo una bisca e guadagnavo 20 lire”. Enzo si commuove parlando di sua sorella. Un legame molto forte e indissolubile. Racconta che la passione per la danza nasce anche grazie a lei.

Lydia, anche lei famosa ballerina e volto noto della TV racconta: “Andavo al San Carlo da qualche anno, mio fratello Enzo Paolo il pomeriggio si annoiava senza più sua sorella a casa con cui giocare, così disse che voleva fare il ballerino e mia madre lo accontentò. Oggi è un insegnante magnifico, abbiamo un rapporto stupendo” rivela la sorella gemella, anche lei 72 enne e oggi proprietaria e insegnante in una scuola di danza classica.

Enzo Paolo sceglie d’iscriversi e di diplomarsi in queste discipline al Teatro San Carlo di Napoli. Sin da subito, si esibisce sui palcoscenici dei teatri più importanti e prestigiosi. Il successo arriva negli Anni 70 quando Turchi diventa primo ballerino di Canzonissima e Fantastico. Nel 1971 inventa insieme a Raffaella Carrà il famoso ballo del Tuca Tuca.

Nel 1983, invece, il ballerino approda a Mediaset, e prende parte al cast del Drive In. Qui conosce la sua futura moglie, Carmen Russo, la donna della sua vita. I due si sposano 4 anni dopo, nel 1987, e nel 2013, grazie alla fecondazione assistita, diventano genitori di una splendida bambina, di nome Maria. Oggi, Turchi in Campania gestisce una delle sue scuole di ballo.