Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sposi: le foto sembrano di un altro pianeta

La storia tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è una bellissima storia d’amore iniziata nel 1983, quando si sono conosciuti dietro le quinte del Drive In. Quattro anni dopo nel 1987 si sono sposati e da allora sono più innamorati che mai. Pare che fu Carmen a fare il primo passo e ad avvicinarsi a lui che all’epoca era già abbastanza famoso come ballerino e coreografo anche di personaggi di successo come Raffaella Carrà. Non ci sono molte foto del giorno del loro matrimonio, ma da questa ritrovata si può notare la bellezza di entrambi e soprattutto di Carmen che scelse davvero un look mozzafiato.

Fonte: web

Qualche anno fa si sono risposati in occasione del 30° anniversario

La coppia qualche anno fa in occasione del loro 30° anniversario ha deciso di rinnovare il voto del matrimonio. Il tutto è svolto con una cerimonia intime e religiosa, seguita da un rinfresco con amici e parenti nella splendida cornice della Villa di Veio di Cesano.

Ma questa volta all’altare non erano in due ma bensì in tre: insieme a loro c’era infatti anche Maria, la bambina che la coppia ha avuto nel 2013 all’età di 53 e 62 anni. Una scelta che suscitò anche numerose polemiche ma i due volevano fortemente un figlio e dopo diversi anni ci sono riusciti con la fecondazione assistita.

Fonte: web

“Ricordo ancora quel giorno di fine giugno scorso: ero distesa sul letto nella clinica di Barcellona che in otto anni aveva ‘assistito’ alla mia battaglia più grande quella per diventare madre, e il mio cuore batteva all’impazzata. Mi ero appena sottoposta all’ennesima fecondazione assistita e, dopo aver pregato la Madonna affinché mi proteggesse, ho detto a me stessa: ‘Carmen, questa è l’ultima volta, hai cinquantadue anni, o la va o la spacca” – raccontò Carmen.

E quella volta fu quella giusta. Una gravidanza che ha cambiato la loro vita in meglio. “Maria ci ha cambiato la vita in meglio, ci ha regalato un entusiasmo e una gioia mai provati prima. A lei dedichiamo ogni giornata” – disse Carmen.