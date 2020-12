Chi è Federica Cappelletti? Conosciamo meglio la moglie di Paolo Rossi

Federica Cappelletti e Paolo Rossi, una storia d’amore bellissima, che ha portato alla nascita di due bambine. Conosciamo meglio la moglie di Paolo, l’eroe dei mondiali del 1982 che è venuto a mancare la scorsa notte.

Federica Cappelletti

Federica Cappelletti, è nata a Perugia il 10 giugno del 1972. Ha una laurea in Lettere Moderne, all’Università di Perugia, una seconda in Scienze della Comunicazione presa a Roma e una in arrivo in Psicologia.

Giornalista e scrittrice, ha lavorato per La Nazione, Il Giorno e dal 2014 è direttrice di Salutepiù 24. Ha scritto diversi libri, incentrati sulla carriera di Paolo: 1982, il mio mitico mondiale, Razza Juve e Quanto dura un attimo.

Federica e Paolo

Federica e Paolo si sono sposati il dieci luglio del 2010, in Campidoglio a Roma. Due, le figlie nate dal loro amore: Maria Vittoria e Sofia Elena. La famiglia Rossi vive a Poggio Cennina in provincia di Arezzo.

“Che fosse speciale l’avevo capito dal primo incontro nell’estate del 2003 a Perugia” ha raccontato Federica in un’intervista: “Paolo mi ha trasmesso da subito sicurezza e nel suo sorriso contagioso e onnipresente ho trovato mano a mano la scintilla, la forza di buttarmi, di andare avanti e di formare una famiglia insieme”.

Lo scorso inverno la coppia aveva festeggiato i dieci anni di matrimonio con una festa alle Maldive, con le figlie a fare da damigelle.

Le parole di Federica

Con queste parole Federica ha salutato il suo campione: «Paolo ha lottato fino alla fine. Non voleva andarsene. Gli ho detto: “Vai, lasciati andare. Hai sofferto troppo. Abbandona questo corpo”. Prima che se ne andasse, gli ho sussurrato queste parole, sono sicura che le ha sentite.

“Sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicina al tuo primo figlio Alessandro”. In quel momento Alessandro era accanto a me. Poi gli ho detto di portarsi via tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di essere felice per sempre.

Se n’è andato tra le mie braccia. Ci siamo amati ogni giorno, siamo stati sempre vicini. E anche Paolo me lo ha ricordato, nell’ultimo messaggio che mi ha scritto»