Le cause che hanno portato alla morte di Paolo Rossi

Nella tarda serata di ieri è arrivata la triste notizia della scomparsa di un altro grande dello sport italiano. Paolo Rossi, ex calciatore della Juventus, del Milan e soprattutto della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, si è spento all’età di 64 anni. Già da diversi anni lottava con un male incurabile che lo aveva colpito ai polmoni.

Quello che ci stiamo lasciando alle spalle è davvero un anno nero per il mondo dello sport. Era iniziato con la prematura scomparsa del campione dell’NBA Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero a Los Angeles. Lo scorso 25 novembre, ad andare via è stato il calciatore più forte di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Ieri, un altro colpo al cuore per gli amanti dello sport, soprattutto italiani. Rossi, l’eroe del mondiale vinto dall’Italia in Spagna nel 1982, non ce l’ha fatta.

A dare l’annuncio della dipartita dell’ex attaccante azzurro, è arrivato un post di sua moglie su Instagram. Federica Cappelletti, scrittrice e giornalista 47enne, ha pubblicato una bellissima foto del loro matrimonio, alla quale ha aggiunto una semplice quanto significativa frase: “Per sempre“.

Erano sposati da 10 anni, ma condividevano la vita da molti di più. Un amore puro che si è coronato con la nascita delle loro due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena, rispettivamente di 10 e 8 anni. Sempre la consorte di Paolo, su Facebook ha scritto:

Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…

Paolo Rossi aveva un tumore ai polmoni

Ha fatto sognare un intero popolo, il nostro popolo, quello italiano. Veniva da quasi due anni di squalifica per calcio scommesse, ma l’allora allenatore azzurro, Enzo Bearzot, aveva deciso di portarlo comunque in Spagna. Mai scelta fu più azzeccata. Paolo Rossi giocò un mondiale strepitoso, segnando 6 reti nella fase finale della competizione e portandoci sul tetto del mondo intero.

A portarlo via, purtroppo, è stato un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Anni fa aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni che, nonostante una lunga e dura lotta, alla fine ha sconfitto il campione. Pablito, questo il suo soprannome da calciatore, aveva subito un delicato intervento soltanto tre mesi fa. Si è spento a Siena, nell’ospedale Le Scotte, dove era ricoverato da tempo a causa di un peggioramento delle sue condizioni.