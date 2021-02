Chi è Federica Schievenin? Conosciamo meglio la moglie di Nicolò Barella

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, il calciatore italiano del momento. Il centrocampista dell’Inter, in questo turbolento anno calcistico ha fatto il definitivo salto di qualità, passando da grande promessa a certezza per il futuro.

La sua vita privata va a gonfie vele, neanche un mese fa infatti, la moglie, ha dato alla luce la loro terza figlia. Se per ovvie ragioni, di Nicolò si sa tutto o quasi, meno si sa della sua consorte. Proviamo dunque, a conoscere meglio Federica.

Federica Schievenin, chi è?

Federica Schievenin, classe 1990, nasce a Cagliari il 19 marzo. Ha un passato da modella, quasi inevitabile, vista la sua bellezza e una grande passione trasmessa dal papà e dal fratello, quella per le moto, specie se da cross.

In un’intervista è stata la stessa Federica ad ammettere di essere letteralmente “nata e cresciuta nel fango delle piste” e che adorava veder gareggiare il fratello, al punto da fargli anche da assistente in gara.

Qualche anno fa, la Schievenin aveva anche pensato di gareggiare da professionista lei stessa, ma gestendo già il negozio di famiglia assieme alla mamma, ha dovuto rinunciare. Altra grande passione, per Federica, che condivide col suo Nicolò, sono i cani.

Federica e Nicolò

Federica (di sette anni più grande del calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana) e Nicolò si sono uniti in matrimonio il 2 luglio del 2018 nel suggestivo scenario di Villa d’Orri in Sardegna, ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia.

La coppia aveva già una bambina, Rebecca, nata nel 2017. Un anno dopo il matrimonio la famiglia si è arricchita con l’arrivo di Lavinia. Matilde, la nuova gioia di mamma Federica e papà Nicolò è invece nata nel gennaio di questo anno.

Forte.. non bella e basta

La coppia formata da Federica e Nicolò (che ha il nome della moglie tatuato) è quanto di più lontano si possa immaginare dal binomio velina/calciatore. Federica infatti, sebbene abbia un passato da modella è quanto di più lontano si possa pensare da certi stereotipi.

In un’intervista di qualche anno fa si descrive infatti come una persona semplice ma “forte” nel carattere e nel fisico allenato, capace di difendersi da un eventuale aggressione:-” Quando le persone mi guardano fisicamente voglio che pensino “che forte Federica” e non che sono bella e basta”.