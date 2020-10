Francesco De Gregori è uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Si tratta dell’autore di pezzi di fama nazionale e oltre, che ha portato lustro alla nazione. Vediamo chi è suo figlio, Federico De Gregori, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Biografia di Federico De Gregori

Federico De Gregori è nato dal matrimonio di suo padre, Francesco De Gregori, con Francesca Gobbi, la mamma del ragazzo. I due sono convolati a nozze nel 1978 e da questa relazione sono nati due gemelli: Federico e Marco De Gregori.

I genitori dei ragazzi di fatto non si sono mai separati dal matrimonio e hanno cresciuto insieme i due ragazzi. La nascita dei figli è avvenuta nello stesso anno delle nozze, 1978, quindi si sa che il ragazzo ha attualmente 42 anni. Dei due gemelli non si hanno molte informazioni, ma qualcosa sulla loro vita è noto.

Carriera

Il figlio di Francesco De Gregori, insieme al fratello, qualche anno fa ha aperto un negozio di vinili a Roma. Per questo motivo, i due ragazzi sono diventati particolarmente noti al pubblico, che si è sempre più incuriosito sulle loro persone.

Nel loro negozio vendono sostanzialmente tutto ciò che di vintage c’è nella musica: vinili, box set ufficiali, cd di vecchia data. Infatti, vediamo che, tra gli artisti che commercializzano, ci sono i box set ufficiali di Frank Zappa, i Beatles e tanti altri nomi molto noti.

Famiglia

Via: Francesco De Gregori

Ai due ragazzi il famoso artista ha anche dedicato un brano, Raggio di Sole, nel quale dedica dolcissime e belle parole ai suoi due figli. Di fatto, anche il matrimonio stesso è stata una sorpresa per il cantante, proprio come i fratelli. Infatti, in un’intervista Francesco De Gregori ha dichiarato che non si aspettava affatto che la sua relazione con Francesca Gobbi sarebbe durata così tanto e che spesso si stupiva di questo. Sta di fatto che sono ormai 42 anni che sono una famiglia.