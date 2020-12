Chi è Federico Piccinato? Conosciamo meglio l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini

Federico Piccinato e Sonia Lorenzini si sono lasciati dopo due anni e mezzo d’amore nato dopo la fine del programma Uomini e Donne a cui entrambi avevano partecipato nel 2016.

La Lorenzini, nella casa del Grande Fratello Vip, da cui è entrata da poco ha avuto modo di parlare della sua storia con Federico che aveva fatto sognare i fan del programma di Maria De Filippi. Conosciamo meglio Federico.

Federico Piccinato, chi è?

Federico Piccinato è nato a Verona nel 1987 ma è cresciuto a Villafranca. Il suo sogno è sin da bambino quello di diventare un calciatore e così gioca per qualche tempo come portiere tra le fila della Roverbellese.

Purtroppo a causa di problemi fisici, Piccinato è costretto a rinunciare al suo sogno. Nel 2016 diventa noto al grande pubblico partecipando a Uomini e Donne proprio come corteggiatore di Sonia.

Uomini e Donne

Sonia e Federico si conoscono appunto a Uomini e Donne, ma il corteggiamento di Federico non va a buon fine, in quanto la Silvestrini rifiuta la sua corte e accenta invece quella di Emanuele Mauti.

Sonia ed Emanuele, dopo il programma vanno a convivere a Verona, ma dopo un pò di tempo i due si rendono conto che la loro storia è giunta al capolinea.

Federico torna così alla carica e finalmente conquista il cuore di Sonia. La loro storia dura due anni e mezzo circa, di cui due in cui la coppia è andata a convivere.

Sonia su Federico

In questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip confidandosi con Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini ha parlato del perché è finita la sua storia d’amore con Federico.

In particolare la Lorenzini si è soffermata sul fatto che Federico avesse poche attenzioni nei suoi riguardi, pochi gesti e parole romantiche oltre a tanti problemi di fondo.Addirittura Sonia ha parlato del fatto che Lorenzini non le avesse mai rivolto un ti amo, neanche per sbaglio, sotto gli occhi increduli di Maria Teresa.

“Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.