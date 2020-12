Sonia Lorenzini nella bufera per la scelta dei vestiti: ha copiato Chiara Ferragni e non solo

Tra le tante cose, Sonia Lorenzini continua a far parlare di sé per i suoi look al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzata di Federico Piccinato ed Emanuele Mauti si è ispirata per la seconda volta alla fashion blogger numero uno in Italia, Chiara Ferragni.

Sonia Lorenzini ci ricasca

Dopo aver sfoggiato in occasione dell’ingresso nella Casa più spiata dagli italiani un vestito di The Attico indossato nel 2018 dalla Ferragni, per la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 Sonia ha optato a favore di un look che l’influencer di origini cremonesi, sempre due anni fa, ha scelto per un red carpet di coppia con Fedez.

Almeno gli accessori diversi

Nel 27esimo appuntamento con la quinta edizione del reality show in salsa Vip Sonia Lorenzini si è messa in mostra con un capo di Pierre Balmain color corda, che ha messo in risalto le curve dell’ex tronista di Uomini e Donne. Nel 2018 lo sfoggiò Chiara Ferragni, durante uno dei primi red carpet a Los Angeles con Fedez.

Almeno gli accessori indossati erano diversi. Sonia Lorenzini è rimasta piuttosto sul sobrio, con semplici pump lucide color carne. Più coraggiosa e audace la Ferragni, che all’abito Balmain abbinò una cinta oro di Chanel e dei sabot color nude.

Pioggia di critiche

L’idea della Lorenzini è andata di traverso a parecchi telespettatori del programma. Sui social network si sono sprecati i commenti negativi nei suoi confronti. Ovviamente, nessuno vieta di indossare gli abiti già in precedenza scelti da altri personaggi famosi.

Sonia Lorenzini: “Poraccitudine has no limits”

Ma ad avviso di tanti Sonia starebbe dimostrando scarsa originalità. Qualcuno ha fatto notare su Twitter che i risultati sono scarsi. Un altro ha attribuito voto zero alla personalità della giovane gieffina, infine c’è chi, parafrasando l’ex concorrente Asia Nuccetelli, ha tuonato: “Poraccitudine has no limits”.