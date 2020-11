Chi è Finneas? Conosciamo meglio il fratello di Billie Eilish

Finneas non è semplicemente il fratello di Billie Eilish, che può essere considerata attualmente l’artista musicale top per eccellenza, è anche artefice del successo della sorella, essendo il suo produttore. Merita di essere conosciuto meglio.

Finneas

Finneas Baird O’Connell, in arte Finneas è nato a Los Angeles, il 30 luglio del 1997. Inizia a scrivere canzoni alla tenera età di dodici anni e fonda la sua prima band i The Slightlys.

Ma è il cinema a dargli le prime soddisfazioni, quando giovanissimo nel 2011 recita a fianco di Cameron Diaz e Justin Timberlake in Bad Teacher – Una cattiva maestra, film che ottiene un buon successo al botteghino.

Qualche anno dopo recita in alcuni episodi di diverse serie tv di successo, come Glee, Modern Family e Aquarius. Senza però mai smettere di scrivere canzoni.

Billie e Finneas

Nel 2015 Finneas inizia a collaborare con la sorella Billie Eilish alla pubblicazione del suo primo album Don’t Smile at Me, che avrà un enorme successo, facendo di Billie una star di prima grandezza.

Nel 2019 produce il secondo album della sorella When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Un successo mondiale. Finneas accompagna anche Billie in tour essendo un polistrumentista.

In questo ultimo anno Billie ha rilasciato un paio di singoli scritti insieme al fratello ma per il nuovo album della cantautrice, bisognerà attendere il 2021.

Claudia

Finneas nonostante il successo della sorella non ha mai smesso di incidere canzoni come solista. Negli ultimi quattro anni ha infatti rilasciato parecchi singoli e un album, uscito proprio quest’anno, intitolato Blood Harmony.

Tra le sue canzoni ce ne è una in particolare “Claudia” dedicata alla sua fidanzata, la youtuber Claudia Sulewski. Anche lei decisamente nota. La ragazza vanta infatti due milioni e mezzo di iscritti al suo canale. Anche Finneas non va affatto male, avendo superato il milione e mezzo di followers.