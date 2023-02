Chi è Francesca Fagnani, co-conduttrice a Sanremo 2023. E chi è il suo fidanzato famoso

La prima serata del Festival della canzone italiana ha visto partecipare la bellissima Chiara Ferragni. Nella seconda serata cambia, però, la protagonista femminile al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Chi è Francesca Fagnani, la co-conduttrice a Sanremo 2023 del secondo appuntamento della kermesse? E sai anche chi è il suo famoso fidanzato, giornalista come lei?

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre del 1978. Ha studiato presso l’Università La Sapienza della capitale, proseguendo dopo la laurea con un dottorato di ricerca in Filologia Dantesca. Ha anche frequentato un anno all’Università di New York.

Entra a lavorare Rai “sistemando delle cassette“. Poi il debutto in televisione per la trasmissione Annozero di Michele Santoro, come inviata. Dopo 20 anni di duro lavoro come giornalista, ecco la trasmissione tutta sua: Belve, con interviste a personaggi famosi davvero uniche nel loro genere.

Annozero è stato sicuramente il suo trampolino di lancio. Prima di approdare a Belve, nel 2018 è stata anche conduttrice del programma Il Prezzo, nel quale intervistava giovani detenuti che avevano avuto a che fare con la criminalità organizzata.

Dal 2018 è al timone di Belve, prima sul Nove e poi su Rai Due. Il programma propone interviste a ospiti ai quali chiede sempre che tipo di belva si sente. L’abbiamo anche vista come opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena. Mentre nel 2021 ha affiancato Nicola Savino a Le Iene.

Chi è Francesca Fagnani, la giornalista che ha rubato il cuore a un famoso collega…

Dopo aver scoperto chi è Francesca Fagnani, scopriamo anche chi è il suo compagno. Si tratta di Enrico Mentana, con cui ha una relazione da circa 10 anni. La coppia non ha figli e non ha in programma il materimonio, almeno a breve termine. Lei non lo esclude del tutto, ma ammette che non è una priorità.

In una recente intervista ha anche detto di non credere nell’amore per sempre. E di non aver voluto figli per nessun motivo in particolare: semplicemente non è successo, ma non è una cosa che le manca.