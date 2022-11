L’attrice Anna Foglietta, ospite al programma televisivo Belve, ha raccontato di un momento molto delicato della sua vita, che l’ha colpita dopo il terzo figlio.

Ha confessato di essere caduta in una specie di down psicologico, che l’ha portata a vedere quel bambino come un “fastidio“. Un periodo buio della vita, che oggi ha superato.

La maternità è il dono più bello per ogni donna, ma l’attrice sottolinea che spesso tutto viene dipinto come “perfetto”. Tuttavia, spesso le cose non vanno sempre come in un nuovo e bellissimo sogno. La gravidanza è difficile, così come lo sono il parto e la stanchezza.

Dopo il mio terzo figlio, ho avuto un danno psicologico. Ero arrabbiata con tutte quelle persone che descrivevano la maternità come il periodo in cui bisogna essere sempre felici e sorridenti. Ma non è così. Mi è successo di percepire mio figlio come un fastidio. Ci sono stati istanti in cui ho avvertito l’esigenza di un mio spazio e in quel momento lui rappresentava l’ostacolo al raggiungimento di quella esigenza.

Anna Foglietta ha poi sottolineato quanto per una neo mamma possa essere difficile riuscire a sopportare tutto e che, spesso, ha bisogno di aiuto e di essere compresa.

Dovrebbe esserci permesso di fare questo tipo di considerazione senza per questo sentirci sbagliate o sentirci meno madri.

Chi è Anna Foglietta

Anna Foglietta è un’attrice italiana nata a Roma, il 3 aprile del 1979. La sua carriera è iniziata grazie alla serie tv di Rai 3, La squadra. In seguito, è stata scelta per il suo ruolo di ispettrice Elena Argenti in Distretto di Polizia.

Tra i suoi lavori più importanti, per i quali oggi è conosciuta, ricordiamo: Nessuno mi può giudicare, Colpi di fulmine, Mai Stati Uniti, Tutta colpa di Freud, L’oro di Scampia, Noi e Giulia, Perfetti Sconosciuti, Un giorno all’improvviso, Si vive una volta sola.

L’attrice è mamma di 3 bambini, nati dal suo amore con Paolo Sopranzetti: Lorenzo nato nel 2011, Nora nata nel 2013 e Giulio nato nel 2014.