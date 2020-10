La serie TV Suburra è attualmente una delle più seguite in Italia. Sta di fatto che nel cast c’è anche l’ormai più che nota Carlotta Antonelli, che ha una fama a dir poco grande. Ecco allora chi è il fidanzato della ragazza, Gemello, e cosa si sa sulla sua persona.

Biografia e carriera artistica di Gemello

Gemello è il nome d’arte di Andrea Ambrogio, è nato il 18 marzo del 1984 a Roma ed ha attualmente 36 anni. Il ragazzo è di fatto un rapper emergente. Si tratta di un cantante che ormai fa il suo lavoro da diversi anni e che può vantare un discreto numero di fan.

Sul suo profilo Instagram vediamo un numero di followers che gira intorno alle 120mila persone. In realtà, la sua passione non è solamente la musica. Sappiamo che nel 2006 si è laureato presso l’Accademia delle Belle Arti a Roma e dopo ha aperto il suo studio da pittore. Successivamente, però, ha intrapreso anche un altro tipo di carriera: quella da insegnante.

Via: ESSE MAGAZINE

Ha iniziato a insegnare pittura presso un Liceo Artistico nella capitale italiana. Qui l’uomo ha portato tra i banchi di scuola quello che è il suo talento, ma sopratutto la sua arte innovativa e particolare, che gli ha donato un timbro non indifferente.

La sua musica

Per quanto riguarda la carriera musicale, sappiamo che di strada ne ha fatta parecchia. Inizia a mostrarsi in questa veste nel 2005 e ha collaborato con nomi molto noti del settore. Tra questi vediamo Gemitaiz, Franco 126, ma anche la Crew Truceklan. Nel 2019 il suo singolo Untitled riscosse particolare successo.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gemello non ci sono particolari e molte informazioni. Quello che si sa è risalente all’inizio del suo rapporto con Carlotta Antonelli, attrice in serie televisive come Suburra e Vivi e Lascia Vivere. Sappiamo che i due sono diventati una coppia il 13 novembre del 2018. Si sono incontrati sul set di Suburra, dove l’artista aveva creato alcuni dei suoi quadri.