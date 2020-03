Chi è Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini Gianluigi Martino, il bellissimo e affascinante fidanzato di Valeria Marini, ha incantato tutti; ecco chi è l'aitante 36enne e cosa fa nella vita

Valeria Marini è una delle showgirl italiane più chiacchierate. Dopo un periodo da single, Vittoria Marini sembra abbia deciso di lasciarsi andare e aprire il suo cuore a una nuova avventura: un uomo 17 anni più giovane di lei. Adesso, tutti si chiedono: Chi è Gianluigi Martino, il nuovo fidanzato di Valeria Marini? Scopriamolo insieme.

Gianluigi Martino, il nuovo fidanzato di Valeria Marini, non passa certo inosservato. Moro, occhi verdi, alto, muscoloso e con fascino da vendere, il giovane è ormai la sua ombra: ha 36 anni, 17 meno di lei che compierà 53 anni a maggio. Nato a Cosenza il il 26 marzo 1984, Gianluigi Martino ha terminato il liceo classico per poi iscriversi Giurisprudenza. Ha lavorato come PR in varie discoteche della capitale per poi diventare produttore televisivo.

Il giovane si occupa anche di casting ed è stato il team manager di American Express. Circa 2 anni fa ha iniziato a collaborare con una scuola di recitazione, la Action Academy.

Nato nel segno dell’Ariete, di lui dicono che sia bello come un Dio greco e che abbia un legame molto forte con la sua mamma. Valeria Marini non lo ha presentato subito perché temeva di portare sfortuna alla loro relazione appena iniziato. Ma poi, la showgirl ha deciso di uscire allo scoperto qualche mese fa postando le foto del loro viaggio romantico a Belgrado. Un regalo che il fidanzato gli aveva fatto per festeggiare i loro 6 mesi di fidanzamento.

Gianluigi Martino posta spesso le loro foto sul suo profilo Instagram e la accompagna dappertutto. A settembre 2019, a Belgrado hanno alloggiato in un albergo di lusso, in una suite di 350 metri quadrati.

Sopra una foto di loro due insieme il giovane manager ha scritto: “Con te, il posto più bello del mondo”. Sopra un’altra, di qualche giorno prima c’era scritto: “L’emozione più bella è quando due cuori sorridono”.

Li abbiamo visti insieme in varie occasioni ma recentemente c’è stato il red carpet degli Antinoo Awards, organizzato da Action Academy, l’accademia fondata da Maria Grazia Cucinotta e Nando Moscariello.

In passato, alcuni giornali avevano parlato anche di un braccio rotto per le troppe effusioni tra Valeria Marini e Gianluigi Martino anche se i due hanno smentito. La showgirl ha precisato che si era trattato di un semplice infortunio domestico.

Che dire… se son rose fioriranno.