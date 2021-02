Chi è Giglia Marra? Conosciamo meglio la compagna di Federico Zampaglione

Giglia Marra è la donna che da qualche anno ha reso di nuovo felice il musicista e regista Federico Zampaglione, dopo la fine della love story con l’attrice Claudia Gerini.

Se del leader dei Tiromancino si sa tutto o quasi, visto che è sulla breccia da oltre vent’anni, proviamo a conoscere qualcosa sulla bellissima Giglia, di professione attrice.

Giglia Marra, chi è?

Tarantina, classe 1982, Giglia Marra è nata a Mottola, il 16 aprile. Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico della sua città natale, Giglia si è trasferita a Roma per inseguire la sua grande passione, la recitazione.

La Marra si è infatti laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza, con una tesi sul cinema di Ferzan Ozpetek, quando si dice il destino. Ricordiamo che la carriera di Federico fece un deciso salto di qualità quando il brano Due Destini fece da colonna sonora proprio a uno dei film più di successo di Ozpetk, Le Fate Ignoranti.

Tornando a Giglia, dopo la laurea, ha studiato al corso di Acting Training diretto da Beatrice Bacco. In questi anni ha recitato in diverse fiction televisive, tra cui Vivere, Distretto di polizia, I Delitti del cuoco e Ris, Squadra Antimafia e in molti cortometraggi.

Giglia e Federico

Il primo incontro tra Giglia e Federico è avvenuto in un locale. Lei era con un’amica, fan del cantautore, e chiese a Giglia di scattare una foto con il suo idolo. Durante questo fugace incontro la Marra e Zampaglione si sono scambiati i numeri di telefono e hanno iniziato a messaggiarsi.

L’inizio della loro relazione non è stato semplice per Giglia a causa dei paparazzi, (come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair di qualche anno fa) che seguivano molto Zampaglione dopo la separazione con Claudia Gerini.

Noi Casomai

La coppia Marra Zampaglione ha anche lavorato insieme. In particolare in due videoclip dei Tiromancino, Giglia è stata la protagonista. Nella splendida Noi Casomai e nella recente, intensa, Cerotti.

Insieme i due hanno poi scritto il testo del brano Vento del sud. Durante il primo lockdown inoltre, Giglia è stata la protagonista dello Short Thriller intitolato Bianca, girato da Federico, per forza di cose, tra le mura domestiche, che potete vedere sul canale Youtube dei Tiromancino.