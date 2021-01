Chi è Simon Clementi? Conosciamo meglio il compagno di Claudia Gerini

Claudia Gerini, da un anno e mezzo ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Simon Clementi. Se della bravissima e bellissima attrice si sa tutto o quasi, meno si sa del compagno, conosciamo dunque meglio Simon.

Simon Clementi, chi è?

Romano, classe 71, come la Gerini, Simon è un imprenditore di successo in varie attività. Ha iniziato la sua carriera nel 2003 fondando Jaro il quattordicesimo, prestigioso locale nato a Ponte Milvio, a Roma, ma che ha adesso ha sede anche a Brooklyn.

Non un semplice ristorante, ma un vero e proprio format in stile industrial con un’ ampia offerta eno- gastronomica. Ma Simon non si è fermato alla ristorazione. Ha lavorato come Ceo per il brand 00191, dal 2009 fino al 2017. Dal 2012 e sempre fino al 2017 è stato proprietario dell’Albergo Borgo Vista Lago a Trevignano Romano.

E ancora, dal 2008 è Ceo di DCT Europe di base a Miami. Nel 2014 ha acquistato lo storico marchio Polistil. Nel 2015 ha fondato anche il portale online TripElite e nel 2017 è diventato Ceo del parco di divertimenti Kandu Torino.

Claudia su Simon

In una intervista rilasciata a DiPiù sul nuovo compagno, Claudia lo descrive con queste parole: “mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre”.

E ancora: “Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta. E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”.

Il Futuro insieme

In un’altra intervista, rilasciata ad Oggi, la Gerini ha parlato dei loro progetti futuri: “Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”.

“Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”. Mentre su un possibile matrimonio si dichiara possibilista in un prossimo futuro.