Chi è Ginevra Lamborghini? Conosciamo meglio la sorella di Elettra Lamborghini Scopriamo alcuni dettagli su Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante italiana Elettra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, sorella della nota cantante Elettra Lamborghini, è nata a Bologna il 23 settembre del 1994 (segno zodiacale Bilancia). Non si hanno tante informazioni sulla sua vita privata, le più rilevanti però sono presenti sul suo profilo Linkedln. Dopo essersi diplomata si è iscritta alla Cattolica dove si è formata prendendo parte a dei corsi di Scienze politiche. Successivamente Ginevra si è iscritta all’Università di Bologna scegliendo come indirizzo Cultura Tecnica e Fashions.

Terminati gli studi ha iniziato a lavorare presso l’azienda di famiglia. Ginevra Lamborghini, per chi non lo sapesse, è la sorella della cantante ed influencer Elettra Lamborghini. Ama la musica e la moda. Givevra, nonostante fosse meno famosa rispetto ad Elettra, è molto seguita su Instagram: il suo profilo conta infatti ben 35,2 mila followers.

Ginevra Lamboghini un fisico da modella e una voce fantastica

La bellezza di Ginevra Lamborghini è indiscutibile, le sue foto su Instagram infatti mettono in risalto tutta la sua bellezza estetica. Ginevra oltre ad essere una bellissima ragazza ha anche grandi doti canore. Ama esibirsi cantando ‘cover’, alcune di queste spesso le posta anche sul suo profilo social. (l’articolo continua dopo il post)

Altre informazioni su Ginevra Lamborghini

colore occhi: castani

capelli: biondi

segno zodiacale: Bilancia

Ginevra Lamborghini è una ragazza umile che ama condividere con i suoi numerosi followers quelle che sono le sue passioni. Non si sà molto della vita privata di Ginevra, non sappiamo se sia o meno fidanzata, non ci sono scatti su Instagram che la vedono in compagnia di qualche ragazzo, per cui si presume che sia single.

Ginevra e sua sorella Elettra non solo hanno lo stesso cognome, ma condividono anche le stesse passioni. Elettra, sorella di Ginevra, nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano: ”Musica, e il resto scompare”.