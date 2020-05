Chi è Giovanni Antonacci? Conosciamo meglio il figlio di Biagio Antonacci Giovanni Antonacci ha un cognome inconfondibile; si tratta del figlio del noto cantante Biagio Antonacci: ecco chi è e cosa fa nella vita il ragazzo

Il cognome Antonacci non lascia spazio all’immaginazione. Infatti, rimanda subito al celebre cantante italiano Biagio Antonacci. Tutto questo lo sa bene suo figlio, Giovanni Antonacci, cresciuto portando questo cognome così celebre. Ecco allora chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed anche qualche informazione sulla sua sfera personale e familiare.

Chi è Giovanni Antonacci: età, carriera e vita privata

Giovanni Antonacci è figlio, ovviamente, del noto Biagio Antonacci, ma non solo. Infatti, la mamma del ragazzo non è niente di meno che Marianna Morandi, la figlia del celebre Gianni Morandi. In questa famiglia così stellata, Giovanni Antonacci è nato nel 2001 ed ha, attualmente 19 anni.

Da bravo figlio d’arte, il ragazzo è un grande appassionato di musica. In particolare, pian piano sta iniziando a farsi strada nel mondo del rap e il suo primo singolo è Se mi scegli. Di questo pezzo, da vero professionista, è stato fatto anche un videoclip con i fiocchi, firmato con il nome di Giovanni, senza il cognome. Questo spesso accade quando i figli di vogliono prendere le distanze dalla propria famiglia, creando un immagine tutta loro.

I genitori del ragazzo, come è noto, non stanno più insieme ormai da diverso tempo, ma questo non cambia le carte. Infatti, il ragazzo è molto legato a tutti i componenti della sua famiglia, ormai molto allargata. Infatti, Biagio Antonacci si è ricreato una vita al fianco della sua nuova compagna, Paola Cardinale. Il bel rapporto si nota anche dal fatto che il ragazzo ha ricevuto un bellissimo messaggio di auguri su Instagram dal padre per i suoi 18 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Antonacci non ha fatto trapelare niente se non la sua forte passione per la musica. Infatti, sui suoi social non sono presenti foto con ragazze che possano far intendere che sia fidanzato. Anche se, di fatto, nei suoi brani musicali parla dell’amore per una ragazza.