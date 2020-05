Chi è Paola Cardinale? Conosciamo meglio la compagna di Biagio Antonacci Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci: ecco chi è la donna, cosa fa per vivere ed anche la sua vita privata in compagnia del cantante

Biagio Antonacci ha avuto, nell’arco della sua vita, numerose relazioni ed anche qualche flirt importante. Sicuramente, però, quello che più sta funzionando tra tutti è il rapporto con la sua attuale compagna, Paola Cardinale. Vediamo chi è la donna, cosa fa per vivere ad anche qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Paola Cardinale: età, carriera e vita privata

Paola Cardinale è la compagna dell’iconico cantante italiano Biagio Antonacci. Nata nel 1976 a Genova, Paola Cardinale ha 44 anni e una figlia, avuta dalla precedente relazione con un altro uomo. Il cantante e la sua compagna sono legati da ormai molti anni e, insieme ai rispettivi figli, hanno creato una splendida famiglia allargata.

Paola Cardinale, in passato, ha lavorato in tv al fianco di Fulvio Collovati. L’ex stella della nazionale, infatti, la scelse proprio come compagna di viaggio per il programma Derby, andato in onda su Telenord. La donna è di suo molto riservata, a parte qualche notizia come questa non si sa molto. Si sa, però, che una volta entrata nella vita del cantante italiano, la donna ha dovuto adattarsi alla situazione familiare trovata.

Infatti, Biagio Antonacci, proprio come lei, ha avuto due figli da una relazioni subito precedente a quella con la sua attuale compagna: la relazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Con la donna, Biagio Antonacci ha fatto due figli: Paolo e Giovanni Antonacci. Dal canto suo, però, Paola Cardinale ha anche lei una figlia: Benedetta Brambati.

Si tratta della figlia avuta dalla precedente relazione con Massimo Brambati, calciatore. La relazione tra la donna e il cantante va avanti dal 2004 e, tra i due, c’è una differenza di età di ben 13 anni. Nonostante gli anni che passano, sembra che la relazione vada sempre di più a gonfie vele. La donna, infatti, apre essere in ottimi rapporti anche con l’ex del cantante, Marianna Morandi, e con i suoi due figli. Attualmente, lei, il cantante e la figlia Benedetta vivono tutti e tre insieme e non sono sposati, nonostante nel 2018 girassero delle voci su un presunto matrimonio.