Giovanni Naldi, questo il nome del nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche. L’attrice ha un nuovo amore. E pare essere davvero molto felice accanto a lui. Ma chi è Giovanni? Cosa fa di professione? E soprattutto come si è conosciuta la coppia? Scopriamolo insieme.

Da mesi si parlava di un flirt tra i due. Poi le prime foto insieme a Mykonos. E le foto nelle Instagram Stories. Ormai tutto è alla luce del sole. E l’attrice ha deciso di presentare al mondo il nuovo amore, Giovanni Naldi. Al momento i due si concedono delle dolci e romantiche vacanze in Costiera Amalfitana. E lo dimostra la prima foto insieme, con alle spalle lo splendido scenario di Positano. Lei definisce lui la sua anima gemella.

Dopo la fine del matrimonio con Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche ha ritrovato il sorriso. Ma chi è Giovanni Naldi e come ha conquistato il cuore dell’attrice?

Giovanni Naldi, biografia

Giovanni Naldi è nato a Roma ed è figlio di una ricca famiglia di albergatori di lusso. Il padre è infatti l’imprenditore Roberto Naldi: dirige la Roberto Naldi Collection, che comprende ad esempio l’Hotel Splendide Royal Parigi, l’Hotel Splendide Royal Roma e il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma. Insieme alla sorella Adele lavora nella società di famiglia. Lui è nel Consiglio Direzionale. Il gruppo è davvero molto importante, visto che coinvolge 500 collaboratori e nel 2016 i suoi hotel ha ospitato 200mila clienti, con un’occupazione media del 70% e un fatturato di 45 milioni di euro.

I due si sono incontrati nella palestra del Parco dei Principi, dove l’attrice era solita allenarsi. Da allora i due sono inseparabili. La loro lunga estate li ha portati in giro per l’Europa e anche per l’Italia. Chissà se lo ha già presentato ad Aurora e Diamante, le figlie di 9 e 5 anni, avuti dal matrimonio durato 10 anni con l’ex calciatore Alberto Aquilani.