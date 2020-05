Chi è Giovanni Testi? Conosciamo meglio il figlio di Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini ha la bellezza di quattro figli: ecco chi è Giovanni Testi, il secondogenito della ballerina, la sua carriera e la vita privata del ragazzo

Lorella Cuccarini e suo marito hanno avuto insieme la bellezza di quattro figli. La prima è Sara Testi, seguita a ruota dal fratello Giovanni Testi. Il ragazzo è saltato agli occhi del pubblico qualche tempo fa, dopo la sua laurea e la dedica, a questo proposito, della madre.

Chi è Giovanni Testi: età, carriera e vita privata

Giovanni Testi è il secondo figlio della ballerina e presentatrice televisiva Lorella Cuccarini e di suo marito, Silvio Testi. I due si sono sposati nel 1991 e hanno avuto insieme la bellezza di quattro figli. Giovanni Testi viene subito dopo la sorella, Sara Testi, e nasce il 19 Settembre del 1996. Il ragazzo ha preso una strada decisamente antitetica rispetto a quella della madre.

Il ragazzo, infatti, è stato centro dell’encomio della critica popolare, dopo che la madre gli ha fatto i suoi complimenti riguardo la sua laurea. Infatti, il ragazzo di 24 anni, si è da poco laureato presso l’Università di Warwick, in Inghilterra. La mamma ha deciso di condividere il momento della laurea con il suo pubblico di Instagram.

La facoltà di laurea del ragazzo è un percorso formativo che unisce Economia, Filosofia e Politica, un bell’orgoglio sicuramente per mamma Lorella Cuccarini e papà Silvio Testi. Inoltre, in molti sapranno come il ragazzo sia un DJ molto conosciuto e di discreta fama. Tra tutti e quattro i figli della ballerina, sappiamo come ci sia molto feeling e affetto reciproco.

Come dichiarato dalla sorella maggiore di Giovanni Testi, Sara Testi, tutti loro sono molto uniti. Sono cresciuti provando un forte affetto reciproco. Sappiamo, inoltre, quanto per Lorella Cuccarini la nascita della sua prima figlia sia stata un miracolo. Infatti, la donna aveva perso un figlio a causa di un aborto spontaneo, poco prima di avere la primogenita.

A Lorella Cuccarini avevano detto che, per le ballerine, è sempre molto complicato rimanere incinte, data la forma fisica costante da mantenere. Sicuramente non si sarebbe mai aspettata di averne ben quattro.