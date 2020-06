Chi è Giulia Carnevale? Conosciamo meglio la figlia di Paola Perego Paola Perego è una famosissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva italiana, con una fama che precede lei, ma anche sua figlia, Giulia Carnevale: ecco chi è

Paola Perego è una delle conduttrici italiane più apprezzate e amate in Italia: ha condotto programmi televisivi di tutti i tipi e il suo volto è noto al grande e piccolo pubblico. Insomma, ha una fama che la precede sicuramente, ma precede anche tutta la sua famiglia. Ecco allora chi è sua figlia, Giulia Carnevale, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Giulia Carnevale: età, carriera e vita privata

Giulia Carnevale non è solo figlia della conduttrice Paola Perego, ma anche di Andrea Carnevale, ex calciatore e ex marito della donna, con la quale è stato sposato dal 1990 al 1997. La ragazza è nata il 13 marzo del 1992 a Roma, dopo due anni di matrimonio dei genitori, ed ha, attualmente, 28 anni. Non è l’unica figlia della coppia: nel 1996 hanno avuto il loro secondo figlio, Riccardo Carnevale.

La ragazza ha una vita molto riservata: nonostante sia figlia di un personaggio pubblico molto apprezzato, la ragazza non ha mai amato molto stare sotto i riflettori, ma comunque ha un profilo Instagram molto attivo che ci aiuta a capire qualcosa di più sulla sua vita. La ragazza è laureata in Economia, ma, da quanto si sa, adesso la sua vita si snoda tutta intorno a suo figlio Pietro.

Infatti, Giulia Carnevale è una bellissima e giovanissima mamma under 30. Due anni fa ha dato alla luce il suo bellissimo primo bambino, Pietro, che ha reso non solo Paola Perego per la prima volta nonna, ma anche Riccardo Carnevale, suo fratello, un giovane e bellissimo zio. Insomma, la notizia della nascita di questo bambino è stata accolta ed amata da tutti, ma questo non ha annichilito la vita della ragazza. Anche se è diventata mamma, continua ad amare i viaggi e le esperienze fuori porta, dove riesce a divertirsi.

La ragazza è legata sentimentalmente a Filippo Giovanelli, il padre di suo figlio. Nonostante lei ami rimanere riservata sotto moltissimi punti di vista, la sua storia d’amore con il suo bel compagno non è mai stata un segreto, visto e considerato che con lo stesso ha messo su una bellissima famiglia. Tutti e tre insieme adesso vivono a Roma.