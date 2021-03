Chi è Giulia Diana? Conosciamo meglio la fidanzata di Ghemon

Lei manager, organizzatrice di eventi, blogger, lui, una delle voci più interessanti di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Stiamo parlando di Giulia Diana e di Ghemon che dagli inizi rap ha abbracciato nuovi generi, dalla R’n’b al funk, come nel pezzo sanremese Momento Perfetto. Se del cantante si sa tutto o quasi, conosciamo meglio Giulia, che sta al suo fianco già da diversi anni.

Giulia Diana, chi è?

Giulia Diana è originaria di Aprilia, dove è nata 37 anni fa, ma si definisce “naturalizzata napoletana”, Ghemon, invece è di Avellino. Dal suo profilo Instagram apprendiamo che è una Event Planner ed una Manager.

Giulia è vegana ed ha una passione “ben visibile” dalle foto postate, per i tatuaggi. Pensate che la Diana ha fatto il primo tatuaggio ad appena 14 anni.

Piccola curiosità, i suoi tatuatori preferiti sono prevalentemente di Milano, ma la donna ha ammesso in un’intervista ad un sito dedicato all’argomento, di essersi tatuata anche a Barcellona, Sarajevo e persino a New York.

Momento Perfetto

Giulia e Ghemon, ovvero Gianluca Picariell, questo il vero nome del cantante sono amici da sempre, poi un giorno, come ha raccontato l’autore in gara al Festival di Sanremo, in un’intervista di un paio d’anni fa concessa a Vanity Fair:- “Giulia, era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu?’ ‘Ti amo anch’io’”.

Da allora, i due sono inseparabili e molto affiatati, anche se in ambito musicale non sempre vanno d’accordo, perché Giulia preferisce le canzoni italiane, per capire bene il significato, come ha raccontato lei stessa in un’intervista a Tatoo Life.

“Salgo in macchina e dalla radio parte una canzone famosa di Prince. Il Prince classico, diciamo. A me non piace! Apriti cielo, non ti dico la litigata che è scoppiata tra di noi! (ride) Eppure io sono fatta così: devotissima alla musica italiana – anche quella attuale”.

Giulia e Gianluca

Sull’amore e il rapporto di coppia, Giulia e Gianluca hanno le idee chiare. Sempre nell’intervista a Vanity Fair, Ghemon dichiara che prima di decidere di stare insieme i due si sono assicurati di essere “emotivamente indipendenti” per non diventare uno “la stampella dell’altro”.

Giulia ovviamente non potrebbe essere più d’accordo, questa una sua riflessione sull’amore, che sembra ribadire le parole di Gianluca:- “ Ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato a elio che si perde nel cielo”.