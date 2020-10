Da quando ha preso parte al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha acquisito una notorietà davvero molto ampia, che la mette spesso sotto i riflettori. Vediamo allora chi è il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, cosa fa nella vita ed altre informazioni appartenenti al ragazzo.

Biografia di Giuliano Condorelli

La figura di Giuliano Condorelli è venuta fuori solo nell’ultimo periodo, con l’ingresso di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. Del ragazzo non si hanno moltissime informazioni, ma qualcosa è reperibile dai suoi social. Innanzitutto, dovrebbe avere più o meno l’età della sua dolce metà: 27 anni.

Carriera

Quello che si sa sulla sua vita lavorativa è fondamentalmente riscontrabile sulla sua biografia Instagram. Di fatto, sappiamo che il ragazzo lavora all’interno del mondo della moda internazionale. Infatti, stando a quanto scritto, pare che lui sia parte integrante della Fashion Industry.

Oltra a questo, sempre sullo stesso social, vediamo anche che il ragazzo è per metà italiano, ma anche per metà tedesco. Attualmente, però, il giovane vive e lavora in quel di Milano, come lui stesso ha indicato. Pare, però, che per il suo mestiere sia costretto a spostarsi molto.

Vita privata: storia con Adua Del Vesco

Per chi stesse pensando che la relazione tra Giuliano Condorelli e Adua Del Vesco sia una cosa futile, si sbaglia alla grande. Infatti, questo rapporto ha radici molto più profonde di quanto si possa immaginare: si tratta di un duo radicato nel tempo.

I due ragazzi si sono conosciuti ben 14 anni fa. Frequentavano lo stesso liceo e, come la stessa attrice ha dichiarato, lui è stato il suo primo fidanzato. Successivamente i due si sono separati e hanno prese strade diverse. Adua Del Vesco è diventata sempre più nota, mentre il ragazzo si è dedicato ad altro. Alla fine, però, poco prima che la donna entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, si sono ritrovati e innamorati nuovamente.