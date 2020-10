Al Grande Fratello VIP si sta consumando un vero e proprio mistero. Nella scorsa puntata di Lunedì 26 ottobre dovevano essere tre i nuovi ingressi. Parliamo di Stefano Bettarini, Giulia Salmi e Selvaggia Roma.

La produzione però ha deciso di stoppare gli ingressi nella casa del Grande Fratello VIP in quanto tra questi tre nomi, risulterebbe un caso di positività al COVID-19.

Ma cosa c’è di vero? Sembra infatti che i tre vipponi tanto attesi hanno smentito la loro positività al Coronavirus. Ma allora cosa si cela dietro? Perché non vogliono far entrare i concorrenti.

La prima a smentire la sua positività al Coronavirus è Selvaggia Roma. L’ex volto di Temptation Island, stuzzicata anche dall’ex amica Eliana Michelazzo ha spiegato sui social.

Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti.