Chi è Hassan Jameel? Conosciamo meglio l’ex fidanzato di Rihanna

La storia d’amore tra Rihanna e Hassan Jameel è finita nel gennaio 2020 dopo tre anni in cui la coppia sembrava andare d’amore e d’accordo al punto che solo un paio di mesi prima della rottura, la cantante parlava di mettere su famiglia.

Se di Rihanna, di cui si vociferava in estate di una nuova storia col rapper Asap si sa praticamente tutto meno si sa dell’uomo che le è stato accanto per tre anni, conosciamolo meglio.

Hassan Jameel

Hassan Mohammed Abdul Latif Jameel (questo il suo nome all’anagrafe), è nato nel 1988 in Arabia Saudita ed è uno degli uomini arabi più ricchi. La sua famiglia ha un patrimonio stimato di 1 miliardo e mezzo di dollari.

L’Abdul Latif Jameel è una compagnia di distribuzione per Toyota in Arabia Saudita e altri paesi Mediorientali. Hassan ha anche fondato la Jameel Arabia Saudita, un ente benefico ed inoltre possiede anche una squadra di calcio.

Rihanna e Hassan

Se Hassan è ricchissimo, Rihanna non è di certo da meno con un patrimonio di 600 milioni di dollari. La coppia è venuta allo scoperto nel 2017 quando fu paparazzata in una piscina in Spagna.

La notizia fece il giro del mondo e l’hashtag #RihannaHasAManParty ottenne un successo clamoroso. I due però hanno sempre tenuto la loro storia il più lontano possibile dalla luce dei riflettori. Per lo più sono stati fotografati in Inghilterra, Spagna e anche in Italia.

I motivi della fine

Sui motivi della fine della loro storia se ne sono state scritte tante. Presunti insider vicini alla coppia hanno parlato di vite completamente opposte difficile da far coincidere. Questa ci sembra un’ipotesi abbastanza plausibile.

Più fantasiosa la ricostruzione di un sito arabo che affermava che i motivi della rottura siano da attribuire al cibo. Hassan infatti desiderava, secondo la fonte, che Rihanna mettesse su qualche chilo, cosa che in effetti la cantante ha fatto in questi ultimi anni.

Ma l’insistenza di Hassan, che la voleva ancora più in carne e addirittura riempiva ogni angolo della casa col cibo preferito della cantante, avrebbe fatto decidere Rihanna di concludere il rapporto.