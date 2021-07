Conosci chi è il figlio di Jerry Calà? Il famoso componente de I gatti di Vicolo Miracoli, tanto famosi anni fa (insieme a Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila) compie 70 anni. E ben 50 di carriera, con uno spettacolo nella sua Verona, il prossimo 20 luglio, quando rivedrà i suoi amici di lavoro di un tempo. E sicuramente ci sarà anche il figlio, che pare abbia lo spettacolo nel sangue, proprio come il padre.

Sul palco in quell’occasione vedremo anche altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano. Mara Venier, Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, Sabrina Salerno, J-Ax, Katia Ricciarelli, Shel Shapiro, Fabio Testi, Maurizio Vandelli, La Superband e la Verona Young Orchestra.

L’attore, comico, cabarettista e anche regista, famoso negli anni Ottanta e Novanta sul piccolo e grande schermo, ospite dall’ex Mara Venier, nell’ultima puntata di Domenica In della stagione appena conclusa, racconta chi è suo figlio, da poco diventato maggiorenne.

Forse non tutti sanno che Mara Venier e Jerry Calà sono stati insieme a lungo. E ancora oggi hanno un bellissimo rapporto, come ha raccontato il diretto interessato, che smentisce il tradimento, definendolo una leggenda con la Venier che sembra giocarci apposta su questa storiella.

Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui.

Chi è il figlio di Jerry Cala e cosa fa oggi

Dal 2002 Jerry Calà è sposato con l’imprenditrice Bettina Castioni. Si sono innamorati in una vacanza in Sardegna. Un anno dopo le nozze è nato Johnny. Che quest’anno compie 18 anni.

Figlio d’arte, ha partecipato come attore in alcuni film del padre come Vita Smeralda e Torno a vivere da solo.

Lui è più alto di me, ha superato il metro e ottanta. Anche lui ha lo spettacolo nel sangue.

Ha detto il padre, che aggiunge: