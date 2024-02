Forse non tutti sanno che Angelina Mango non è figlia unica. Lei è la secondogenita. Ha infatti un fratello maggiore, che si chiama Filippo. Proprio come lei e come loro padre, il famoso cantante italiano Mango prematuramente scomparso, anche lui lavora nel campo della musica. Lui, però, non canta. Suona la batteria. Chi è il fratello di Angelina Mango?

Angelina Mango è una delle giovani cantanti italiane più apprezzate nel panorama musicale italiano. Ha partecipato a una recente edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. E subito ha dimostrato di avere stoffa da vendere.

Angelina Mango è la figlia del famoso cantautore lucano, che ci ha lasciato troppo presto. Da lui ha ereditato la passione per la musica e anche la bella voce. Stessa passione ereditata anche dal fratello maggiore di Angelina, che però ha scelto un’altra strada: non canta, ma suona la batteria.

Filippo è nato nel 1995: è il primogenito del cantautore Giuseppe Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dal 1990 al 1998. Il fratello maggiore di Angelina ha seguito le orme dei genitori come la sorellina. Lavora infatti nel mondo della musica: suona la batteria. Rispetto ad Angelina è molto più riservato.

Abbiamo potuto conoscerlo (e notare la somiglianza con il papà) proprio grazie alle fotografie che Angelina Mango ha pubblicato sui social. Lo possiamo vedere anche mentre è intento proprio a suonare la batteria di fronte alla sorella. Sulla sua vita privata non conosciamo molto altro: della famiglia lui è, infatti, il più riservato. Tiene molto alla sua privacy.

Proprio come Angelina Mango, anche il fratello maggiore, Filippo Mango, ha spesso collaborato con il papà, prematuramente scomparso l’8 dicembre 2014 a causa di un infarto. I due figli hanno infatti partecipato ai progetti musicali in studio e anche ai concerti tenuti dal grande cantautore lucano.