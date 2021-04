Chi è il padre Tancredi? Tutto sul cantante di Amici 2021

Si è esibito ormai diverse volte, Tancredi è uno dei cantanti più apprezzati della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma i dettagli non passano inosservati, soprattutto al pubblico. Proprio durante l’ultima puntata del serale, il ragazzo ha nominato i suoi genitori.

Quello che ha colpito più l’attenzione del pubblico è stato il riferimento al padre. Il cantante si è esibito in una canzone di Alan Sorrenti, “Figli delle stelle”, il brano risale al 1977, ma l’ha riformulato aggiungendoci alcune barre:

“Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni“.

Finita l’esibizione, Tancredi era visibilmente emozionato tanto che, la conduttrice ha chiesto: “Ci tenevi a quelle barre, Tancredi?”, Maria De Filippi prosegue: “Ho notato la parte in cui dici ‘Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte’. Mi aveva colpito quello. Non voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza. È importante per aver deciso di scriverla”.

Ma quindi chi è il papà? Si tratterebbe di Albero Cantù Rajnoldi e l’uomo ricopre ormai da 25 anni il ruolo di direttore creativo del brand Giorgio Armani. Anche la mamma è una nota artista, Angela fa la pittrice e di lei il cantante aveva parlato già tempo fa: