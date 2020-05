Chi è Irene Fornaciari? Conosciamo meglio la compagna di Massimo Boldi Sapete chi è Irene Fornaciari? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata dell'attuale compagna di Massimo Boldi

Irene Fornaciari è la donna che ha conquistato il cuore di Massimo Boldi. È oppurtuno precisare che nonostante abbia lo stesso nome della figlia di Zucchero, si tratta soltanto di omonimia. Non ama trascorrere molto tempo sui social, ma possiede comunque un suo canale Instagram che ad oggi conta oltre 5 mila followers. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla compagna dell’amatissimo attore italiano.

Irene Fornaciari: età, luogo di nascità e carriera professionale

Irene Fornaciari è nata a Lucca il 21 luglio del 1979, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha trascorso la sua infanzia nella piccola cittadina situata in Toscana. Non è famosa nel mondo delle spettacolo, per questo motivo non si hanno tante infomazioni riguardo la sua vita privata. Ha un negozio di gioielli e abbigliamento. Nel 2019, la Fornaciari ha reso ufficiale la sua storia d’amore con Massimo Boldi.

Ta i due ci sono ben 34 anni di differenza. La coppia non ha mai fatto dell’età un problema, Irene qualche tempo fa in una trasmissione televisiva ha affermato: ”L’amore non ha età”. L’attore italiano spesso sul suo profilo Instagram posta immagini che lo vedono felice e spensierato al fianco della sua giovane compagna

Durante un’intervista rilasciata a Domenica In, i due compani di vita hanno rivelato di essersi conosciuti casualmente durante un viaggio in treno.

Massimo Boldi, il suo ultimo film al Cinema con Christian De Sica

Massimo Boldi in passato è stato protagonista di numerosi Cinepanettoni. ‘Cipollino’ a distanza di alcuni anni è tornato a lavorare con Christian De Sica nel film Amici come prima, uscito nelle sale cinematografiche il 19 dicembre del 2018. Il Cinepanettone ha ottenuto ottimi incassi ed ha regalato qualche momento di spensieratezza agli italiani che poco più di due anni fa hanno scelto di andarlo a vedere al Cinema.